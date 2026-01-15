X!

Eesti vanim uks peitis end 640 aastat Toomkiriku kabelis

Ajalugu
Foto: Arho Tuhkru/EELK
Ajalugu

Kui seni peeti Eesti vanimaks ukseks ligi 630-aastast Bremeni tornis asuvat ust, siis hiljutine uurimistöö selgitas välja, et Toomkiriku uks on sellest veel 16 aastat vanem.

Dendrokronoloog Alar Läänelaiu ja tema meeskonna hiljuti avaldatud uurimistöö tuvastas, et Tallinna Toomkirikus asuv uks on teadaolevalt vanim säilinud uks Eestis, olles tõenäoliselt valmistatud ajavahemikus 1378-1394.

Uks viib kuningakabelisse, mis asub kiriku läänemüüri sees. See kahevõlvikuline ruum on ehitatud 14. sajandi teises pooles. Igapäevaselt uksest sisse-välja väga sageli ei sammuta.  

Mis on ruumi funktsioon või ülesanne, pole Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru sõnul päris selge. "Eks ta võis olla maaisanda või valitseja privaatkabel. Kuna see on aadelkonna kirik olnud, siis oli tal võimalik jumala või loojaga kahekesi olla selles ruumis," arvas Tuhkru.

Tuhkru rääkis, et igapäevaselt ruumi eriti ei kasutata, küll aga tuleb sellest torni minnes mööduda. "Uks viib ilusasse väikesesse ruumi, mis on säilinud oma esialgsel ehituslikul kujul. Seal elektrit ei ole, aga mõtiskluspaigaks sobib see ka tänases päevas," ütles ta.

Millal uks valmistatud on, tehti selgeks dendrokronoloogia abil. See meetod võimaldab määrata puidu vanust puude aastarõngate põhjal. Kuna puud on ühtlasi justkui elavad arhiivid ja jäädvustavad oma kasvutingimusi, pakuvad nende  aastarõngad mineviku uurimiseks hindamatut teavet. Toomkiriku ukse väliskülg on seejuures kaetud tammelaudadega, sisekülg männilaudadega. 

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise labori juhataja Andres Uueni rääkis, et suure tõenäosusega on uks valminud 1382. aastal. "Üheltpoolt aitab see teadmine aru saada kultuuripärandist, teiselt poolt mõista ka hoone ehitusajalugu," märkis ta.

Kuigi praegu võib pidada ust vanimaks teadaolevaks ukseks Eestis, siis ei saa välistada, et ühel hetkel tuleb välja veel mõni vanem uks. Ukse uurimiseks tuli see hingedelt maha võtta, aga nüüd on see jälle kirikus tagasi, nagu polekski vahepeal ära käinud. 

"Loomulikult on rõõm, et meie vana sulane uks on siiamaani töös. Nagu näha, siis meie sulased ja töötajad püsivad aastasadu. See paneb aga ka kohustuse meile, et kunagi saaksime ka järgmisele põlvkonnale ütelda, et see on Eesti vanim uks," sõnas Arho Tuhkru.

