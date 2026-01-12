X!

Tuttav tõenäosuskäsitlus aitab ajul ka uudsetes oludes täpne olla

Psüühika
Foto: Logan Weaver / Unsplash
Psüühika

Igapäevaelus maailmas talitades tuleb pidevalt ümberringi toimuvat jälgida ja olla erksalt valmis selleks, mis võib kohe juhtuma hakata.

Kiiretes olukordades tuleb eriti kasuks täpselt ette aimata, millal midagi juhtub: millal alustab vestluskaaslane oma lauset, millal teeb kaasliikleja manöövri, millal annab kaaspoksija löögi.

Rühm Saksa ja Ameerika teadlasi on nüüd täpsemini jälile saanud, kuidas inimaju neid ülesandeid lahendab.

Matthias Grabenhorst Frankfurdist Ernst Strüngmanni Neuroteaduse Instituudist Max Plancki Ühingu juures ja ta kolleegid uurisid, kuidas aju annab pidevaid hinnanguid eeldatavate sündmuste toimumise tõenäosusele lähemate sadade millisekundite kuni kolme sekundi jooksul.

Nad mõõtsid psühhofüüsikalistes katsetes, kui kiiresti reageerisid katseisikud lihtsatele visuaalsetele ja akustilistele signaalidele nagu sähvatustele või piiksudele ja kuidas näitasid valmisolekut nende signaalide peatseks ilmnemiseks.

Nad kirjutavad Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et hoolimata sellest, kas signaali võiks oodata millisekundite või mõne sekundi pärast, paistab aju kasutavat ühte ja sama tõenäosushinnangu valemit. Peenemalt öeldes iseloomustab aju tõenäosushinnangut ajaskaalaline invariantsus.

Vähemalt on see nii kuni kolme sekundilisel ajaskaalal, pikemais ajavahemikes võib põhimõte siiski ka teistsugune olla.

Teiseks panid teadlased tähele, et signaali tõenäolise ilmnemishetke lähenedes läheb aju ajataju teravamaks. Kui on arvata, et tõenäoliselt tuleb signaali veel mõnda aeg oodata, on ka ajataju pisut töntsim.

See tulemus paistab olevat vastuolus psühholoogias ja neuroteaduses seni tuntud klassikalise põhimõtte Weberi seadusega, mille järgi sündmuste tõenäosus ei tohiks ajataju täpsust mõjutada.

Tõenäosushinnangu sõltumatus ajaskaalast aitab autorite arvates hästi seletada, kuidas inimesed suudavad uutes olukordades nii ladusalt kohaneda. Aju on pidevalt tulevikuks valmis ja teab, mida selleks teha.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

inimloomuse eripärad

13:37

Uuring: motivatsioonipidurit saab ajus tasalülitada

08:56

Tuttav tõenäosuskäsitlus aitab ajul ka uudsetes oludes täpne olla

09.01

Uuring: andekas koer teeb pealt kuuldud jutust omi järeldusi

07.01

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

31.12

Uuring: ATH-ravimid turgutavad tähelepanu asemel aju preemiasüsteemi

29.12

Koera tundeid on inimesel arvatust keerukam mõista

22.12

Uuring: positiivse psühholoogia eksperdid ei järgi omaenda soovitusi

15.12

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

15.12

Osavõtlikkus toob rõõmu

10.12

Aju ja vere keemiline rada peidab vaimse tervise jälgi

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:37

Uuring: motivatsioonipidurit saab ajus tasalülitada

12:43

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

11:34

Eesti astronoomid avastasid juhuslikult tähtedevahelise ainejoa

10:51

Laialt levinud herpesviirus vaevas inimesi juba rauaajal

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

09:40

Uus standard toob poekülastajate sekka tehisintellekti agendid

08:56

Tuttav tõenäosuskäsitlus aitab ajul ka uudsetes oludes täpne olla

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo