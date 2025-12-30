Aafrikast võib olla välja rännanud arvatust rohkem inimliike

Inimene arvatakse pärit olevat Aafrikast. Gruusiast leitud fossiilide põhjal väidab nüüd rühm teadlasi, et inimese liike, keda kaugetel aegadel Aafrikast välja rändas, võis olla rohkem kui seni arvatud.

Seni on enamasti arvatud ja uuemaisse õpikuissegi kirja pandud, et esimene inimliik, kes Aafrikast Euraasiasse välja rändas, umbes 1,8 miljonit aastat tagasi, oli Homo erectus.

Nüüd aga väidab rühm Brasiilia ja Ameerika Ühendriikide teadlasi, et üsna varsti pärast seda aega võis tänapäeva Gruusia aladel kohata lausa kahte muud liiki inimesi.

Victor Nery São Paulo Ülikoolist ja ta kolleegid uurisid ja kõrvutasid hoolega kolme viimaseil aastakümneil Gruusias päevavalgele tulnud iidse koljufossiili hambaid.

Tegemist on niinimetatud Dmanisi koljudega, mida on üldse kokku viis ja mis leiti aastail 1999 kuni 2005 Dmanisi piirkonnast Lõuna-Gruusias Armeenia piiri lähistel.

Koljud on varemgi tähelepanu äratanud selle poolest, et nad erinevad üksteisest suurel määral. Eriti erineb teistest üks, niinimetatud viies kolju, millel on eriti suur, rohmakas ja hästi etteulatuv näoosa.

Paljud teadlased on kõiki neid koljusid pidanud siiski ikka Homo erectus'ele kuulunuvaks, mõned on küll möönnud, et tegu võib olla ka Homo erectus'e alamliigiga. Nad on väitnud, et erinevused võivad suuresti olla ka lihtsalt sugudevahelised.

Mõned teadlased on siiski ka varem seda rohmakamat vormi ka omaette liigiks, Homo georgicus'eks määratlenud.

Nery ja ta kaasautorid käivad nüüd ajakirjas Plos One välja teooria, et ka neid vähem rohmakaid koljusid tuleb kindlasti omaette liigiks pidada. Nad pakuvad sellele liigile nimeks Homo caucasi.

Nery ja kaaslased keskendusid just hammaste kõrvutamisele, sest muud kolju osad võivad ajapikku rohkem kahjustuda ja moonduda, hambad aga sisaldavad organismi tugevaimat kude ja on tõenäoliselt algse kuju väga täpselt säilitanud.

Dmanisi koljude hammaste kõrvale vaatasid teadlased veel enam kui sadat fossiilhammast mitmelt inimliigilt.

Kõige selle peale järeldavadki nad, et Dmanisi inimesed ei kuulunud ühte liiki.

Viies kolju, see rohmakam, Homo georgicus, sarnaneb hammaste poolest rohkem australopitekusega, ülejäänud aga, teadlastelt nüüd Homo caucasi nimeks saanud, pigem nüüdisinimesega.

Vaevalt et see uuring nüüd teadlaste sekka üksmeele toob, aga paljuliigilise väljarännu teooria sai siiski mõne toetusargumendi juurde.

Pildil on meessoost Homo georgicus kunstniku kujutuses.

