X!

Van Goghi "Tähistaevas" võis kujutada kindlat koidutaevast

Kultuur
Foto: Unsplash/Kevin Snow
Kultuur

Vincent van Goghi "Tähistaevas" on üks maailma tuntumaid ilmaruumi kujutavaid maale, millel nähtavaid taevamustreid pidasid kunstiajaloolased seni suuresti meistri enda fantaasiaks. Värske uuring aga kinnitab, et van Gogh jäädvustas lõuendile ühel väga kindlal suvehommikul nähtud taevalaotuse.

Lõuna-Korea teadlased analüüsisid oma teadustöös Lõuna-Prantsusmaa koidutaevast ja maalil olevaid tähti spetsiaalse astronoomiatarkvara abil. Uurijad keskendusid tähtede omavahelistele asukohtadele ja kujule, jättes kõrvale kunstilised liialdused nagu pintslitõmmete suuruse ja kasutatud värvid. Selgus, et maali keskel asuv muster kattub kõige paremini Sõnni tähtkujus asuva Hüaadide täheparvega.

Seni arvasid kunstiajaloolased, et van Gogh maalis teose 1889. aasta juuni keskel, toetudes kunstniku toonastele kirjadele. Vana valmimisaeg tekitas aga astronoomides kahtlusi, sest juuni keskel paistis taevas kopsakas kuu, samas kui maalil ilutseb peenike kahanev kuusirp. 

Nüüd märgivad teadlased, et kuusirp, planeet Veenus ja Hüaadide täheparv rivistusid vastavalt taevasse hoopis pisut hiljem, täpsemalt 22. juuli varahommikul. Selle teadmise, et kunstnik jälgis toona vaid üht kindlat ja kitsast taevalappi, tuletasid teadlased tema ühest varasemast visandist. Uurijate kinnitusel viitab see selgelt, et van Gogh tugines taevakehade paigutamisel tõelisele vaatlusele. Kuulsad öötaeva keerised lisas kunstnik siiski hiljem kunstilise liialdusena.

Kõik eksperdid pole aga uue teooriaga päri. Amsterdamis asuva Van Goghi muuseumi esindajad rõhutasid, et kunstnik ei püüdnud oma teostes jäljendada üks-üheselt pärismaailma. Seetõttu ei maksa ka teose valmimisaega päris taevakehade põhjal määrata. Ühtlasi tabas kunstnikku just 22. juuli paiku raske vaimne kriis, mis jättis ta nädalateks töövõimetuks.

Teadlaste avastustega saab lähemalt tutvuda ajakirjas Scientific Reports.

Toimetaja: Johannes Peetsalu

Samal teemal

Värsked uudised

13:26

Van Goghi "Tähistaevas" võis kujutada kindlat koidutaevast

23.10

Uuring: inimesed ei pruugi teada, millist uimastit nad tarvitavad

23.10

Uuring: suvised kuumalained nõudsid Euroopa linnades üle 50 000 elu

23.10

Teismelise ajukoore areng võib reeta hilisema vaimse tervise mure

22.10

Uus veetaseme lähtenivoopind aitab Läänemerel ohutumalt seilata

22.10

Kõrghariduses valitseb sooline lõhe, ent riik selle muutmiseks lisasamme ei astu

22.10

Venemaa propagandale sillutab teed usaldusekadu

22.10

ÜRO kliimaraport: sajandi keskpaigaks on oodata vähemalt 1,7 lisakraadi

22.10

Varjatud õpe muudab tehisaru koos robotitega ettearvamatuks

22.10

Taevatähti võib saata ka roosa, lilla või rohekas kuma

teadussaade "atlas"

Lugeja küsib

Sul on põletav teadust puudutav küsimus või on sul ettepanek mõne teema sügavamaks kajastamiseks? Klõpsa selle edastamiseks allolevale nupule.

loetumad uudised

23.10

Teismelise ajukoore areng võib reeta hilisema vaimse tervise mure

23.10

Uuring: suvised kuumalained nõudsid Euroopa linnades üle 50 000 elu

23.10

Uuring: inimesed ei pruugi teada, millist uimastit nad tarvitavad

22.10

Kõrghariduses valitseb sooline lõhe, ent riik selle muutmiseks lisasamme ei astu

20.10

Hiiumaa rannikul tiksub sajandivanune keskkonnapomm

22.10

Uus veetaseme lähtenivoopind aitab Läänemerel ohutumalt seilata

21.10

Helikobakter võib suurendada jämesoolevähi tekkeohtu

Teles ja raadios

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo