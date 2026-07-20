X!

Ligi 150 aastat kadunud seenesääsk ilmus taas välja

Loodus
Foto: Alpine Entomology
Loodus

Kui mõni putukas teadlaste pilgu alt ligi 150 aastaks kaob, tõdetakse enamasti, et liik on selles piirkonnas lõplikult hääbunud. Nüüd aga leidsid uurijad Saksamaalt Baieri Alpidest haruldase seenesääse, keda kohati Kesk-Euroopas viimati 1877. aastal.

Eesti, Saksamaa ja Norra teadlased, kelle seas on ka Olavi Kurina Eesti Maaülikoolist, uurisid Baieri Alpides vanasse metsa paigutatud putukapüüniste saaki. Kaasaegse DNA-analüüsi ja mikroskoopide abil tuvastasid nad neli pisikest putukat, kel pikkust 4,6 millimeetri ja kes kuuluvad liiki Boletina kowarzi

Tegu on niivõrd harvaesineva sääsega, et Kesk-Euroopast oligi temast siiani teada vaid üksainus isend. Selle püüdis poolteist sajandit tagasi Saksamaalt Tüüringi piirkonnast toonane putukateadlane Ferdinand Kowarz. Sama putukas on tänapäevani hoiul Peterburi zooloogiainstituudis. Liiki kohati eelmise sajandi lõpus ka Norras, ent isegi seal ei ole viimaste aastakümnete intensiivsed putukaotsingud enam uusi leide andnud. 

Miks on see leid teadusele nii märkimisväärne? Esiteks kuuluvad seenesääsed teadlaste sõnul niinimetatud tumedate taksonite hulka. See tähendab elurühmi, mille tegelikku liigirikkust planeedil tuntakse äärmiselt puudulikult ja kus avastamata liike on tohutult palju. Näiteks hiljutine uuring väikesel alal Singapuris paljastas lausa 115 teadusele täiesti tundmatut seenesääse liiki. 

Teiseks toimib see 4,6 millimeetri pikkune putukas omamoodi väärtusliku põlismetsa indikaatorina. Uued sääsed püüti Totengrabeni looduskaitseala iidsest metsatukast, kus kasvavad kuni 450-aastased puud ja maas vedeleb ohtralt kõdunevat puitu. Tingimused loovad suurepärase elukeskkonna puitu lagundavatele seentele, millest sääsed sõltuvad.  

Uuringust koorus välja tõsiasi, et putukas suudab ellu jääda vaid sarnastes puutumatutes põlismetsades, mida Kesk-Euroopas on metsamajanduse tõttu järele jäänud vaid üksikute tukkadena.  

Leitud isendite abil said teadlased sääske esimest korda detailselt kirjeldada ning kanda tema geeniandmed rahvusvahelisse andmebaasi. Geenijärjestuste kõrvutamine lähisugulastega näitas lausa 10- kuni 15-protsendilist lahknevust, mis kinnitab selgelt, et tegu on evolutsiooniliselt väga kaugele arenenud ja täiesti eraldiseisva liigiga. 

Tulemused on avaldatud ajakirjas Alpine Entomology.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Sandra Saar

Samal teemal

meie kõigi maailm

08:43

Ligi 150 aastat kadunud seenesääsk ilmus taas välja

18.07

Erik Abner: jäästatud inimesest saab ülessulatamisel supp

17.07

Mentoolirikas piparmünditee jääb haiguste vastu jõuetuks

14.07

Kassi peapesu taga peitub kas suur sõprus või peenelt pakendatud viha

13.07

Sadakond tiiki pakuvad vaevas konnadele turvalist sigimispaika

13.07

Lugeja küsib: miks pärnad suitsevad?

13.07

Ränivetikad võivad pakkuda täiendavat teavet uppumisjuhtumite uurimisel

09.07

Minnesota teadlased ehitasid elutust ainest jaguneva tehisraku

07.07

Eesti sai loodusvaatluste maratonil kahe uue liigi võrra rikkamaks

07.07

Lugeja küsib: miks tänavu linnas nii palju pääsukesi on?

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11:00

Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

10:58

Jaagup Kirme: palgalõhe ahendamiseks peavad mehed rohkem lapsepuhkust võtma

08:43

Kaukaasia eestlased pidasid malaaria üheks põhjuseks liigset töökust

08:43

Ligi 150 aastat kadunud seenesääsk ilmus taas välja

18.07

Erik Abner: jäästatud inimesest saab ülessulatamisel supp

17.07

Astronoomid leidsid Maa-sarnase kiviplaneedi ümbert atmosfääri

17.07

Taimar Ala: äärmuslikud ilmaolud panevad prognoosmudelid tõsiselt proovile

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo