Koera tundeid on inimesel arvatust keerukam mõista

Koer on koduloom olnud juba tuhandeid aastaid, kuid meie suhetes nende neljajalgsete sabaliputavate sõpradega esineb seniajani väikesi enamasti märkamatuks jäävaid arusaamatusi. Me ei mõista koeri nii hästi, kui arvame end neid mõistvat.

Ameerika teadlaste värskest uuringust tuleb välja, et inimese arusaam koera emotsioonidest sõltub omajagu ka inimese enda meeleolust, mistõttu võib koera emotsiooni tõlgendus osutuda ebatäpseks.

On teada, et meeleolu mõjutab ka inimeste omavahelist mõistmist: kui inimene on rõõmus, tajub ta ka teisi pisut rõõmsamana, ja kui kurb, siis kurvemana.

Holly Molinaro ja Clive Wynne Arizona Osariigiülikoolist otsustasid järele uurida, kas tuju võib tajule samamoodi toimida ka liigiüleselt.

Nad tegid üliõpilastest katseisikutega kahesuguseid katseid.

Esimeses katses näidati inimestele pilte, millel kujutatud inimesed ja maastikud olid valitud nii, et soodustasid vaatajatel kas hea, halva või neutraalse meeleolu ilmnemist.

Seejärel näidati katseisikuile kolme koeravideot, kus koer näitas kas positiivse või negatiivse emotsiooni või emotsionaalse neutraalsuse tunnuseid. Katseisikute ülesanne oli hinnata, kui rõõmus või kurb või rahulik või elevil koer videol oli.

Selle katse tulemus üllatas teadlasi, sest selgus, et katseisikute meeleolu ei mõjutanud nende hinnangut koerte emotsionaalsele seisundile mitte kuidagi.

Teisiti läks aga teises katses. Seal näidati katseisikutele kõigepealt mitte inimeste ega maastike, vaid just koerte pilte. Koerad olid mõnedele katseisikutele näidatud piltidel rõõmsad, teistele näidatud piltidel kurvad ja kolmandaile näidatuil neutraalseilmelised.

Siis näidati üliõpilastele jälle neidsamu koeravideoid, mida esimeses katseski, ja lasti nende emotsioone hinnata.

Nüüd mõjutas inimestes loodud meeleolu nende hinnangut küll, aga ka üllatus ei jäänud ikkagi tulemata, sest mõju oli eeldatule risti vastupidine. Rõõmsaks aetud katseisikud hindasid koeri keskeltläbi kurvemateks, kurbust tundma pandud katseisikud aga hindasid koeri keskeltläbi rõõmsamateks.

Teadlased ei oska sellest ajakirjas PeerJ palju muud arvata, kui seda, et liigiülene emotsioonitaju on keerukam nähtus kui seni arvatud ja et seda kujundavate tegurite vastastikmõjustuste muster on eeldatust mitmepalgelisem.

Suurema selguse saamiseks tuleks veel katseid teha ja laiendada muu hulgas katseisikute ringi avaramaks kui vaid tudengkond.

Kuid lisaks tegid teadlased veel ühe toreda avastuse. Selgus, et koeravideoid vaadates, ükskõik, mis emotsioone koerad neis videois näitasid, läks inimeste meeleolu paremaks.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.