Geniaalsed koerad on uudishimulikud ja keskendumisvõimelised

Koerad mõistavad inimeste käsklusi ja mõnikord tundub, et nad saavad natuke muustki jutust aru.

Kuid mõned väga vähesed koerad on enamiku koertega võrreldes tõelised geeniused, kes saavad ka teadlaste arvates tõepoolest aru, mida paljud inimkeelsed sõnad tähendavad.

Nüüd selgub Briti, Saksa ja Austria teadlaste uuringust, millised psüühilised jooned kõiki neid väheseid koeri iseloomustvad, ja selgub, et üks põhiline niisugune joon on uudishimu, ja üks teine põhiline joon on keskendumisvõime.

Juliane Kaminskil Portsmouthi Ülikoolist ja ta kolleegidel läks korda leida uuringu jaoks üksteist haruldaselt hästi sõnu mõistvat koera. Koerad olid pärit viielt maalt: Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest, Šveitsist, Madalmaadelt ja Saksamaalt.

Uuringusse pääsemiseks pidid koerad edukalt sooritama mitu rasket testi, muu hulgas näiteks leidma suure hulga esemete seast üles just selle, mille nimetust nad kuulsid.

Välja valitud koertega ei teinud katseid mitte teadlased, vaid koerte peremehed-perenaised, kes saatsid katsete videoülesvõtted teadlastele.

Koerte sõnademõistmist määrati seejärel kaheksas erisuguses katses. Lisaks mõõdeti koerte psüühilisi omadusi nagu uudishimu, leidlikkus, mälu, õpivõime ja suhtlusoskus inimesega.

Samasuguseid katseid tehti võrdluse mõttes ka mõnede teiste koertega, kes erakordset sõnade mõistmise võimet ilmutanud ei olnud.

Kaminski ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Scientific Reports, et geniaalseid koeri eristas tavalistest eriti selgelt just kolm omadust.

Esiteks, uudishimu: kõrgenenud huvi uute ja tundmatute esemete vastu.

Teiseks, keskendusvõime: eriline huvi just mõnede konkreetsete esemete vastu.

Ja kolmandaks, suutlikkus end vajadusel vaos hoida: võime talitseda oma reaktsioone mõnede esemete suhtes.

Näiteks võib mõnele koerale meeldida eemale visatud palli tagasitoomine palju rohkem kui rõnga tagasitoomine; end talitseda suutev koer jookseb siiski ka rõngale järele ega hakka märku andma, et peremees just palli viskaks.

Kaminski ja ta kaaslased loodavad, et nende uuringust võib peale teoreetilise teadmispagasi täiendamise kasu olla näiteks sellekski, et osata tulevikus näiteks kutsikatel mõnesid asjakohaseid psüühikaomadusi testides aru saada, kas neil on lootust tulevikus edukalt inimkeele sõnu selgeks saada.

Pildil on üks katses osalenud sõnumõistvaid koeri, borderkolli Flynn Ühendkuningriigist. ​

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.