X!

Uuring seab kahtluse alla melatoniini ohutuse südamele

Tervis
Levinud kardiovaskulaarseid riskitegureid, nagu kõrget vererõhku, rasvumist ja suitsetamist, on pikka aega peetud südamehaiguste peamiseks aluspõhjuseks.
Levinud kardiovaskulaarseid riskitegureid, nagu kõrget vererõhku, rasvumist ja suitsetamist, on pikka aega peetud südamehaiguste peamiseks aluspõhjuseks. Autor/allikas: Jesse Orrico/Unsplash
Tervis

Hiljutise uuringu esialgsed tulemused viitavad, et pikaajalised melatoniini kasutajad võivad olla suuremas südamepuudulikkuse ohus. Samas rõhutavad teadlased, et tulemused on esialgsed ning vajavad hoolikat kontrolli enne, kui järeldusi teha.

Ameerika Südameassotsiatsiooni teaduskonverentsil esitletud uurimus tekitas küsimusi melatoniini ohutuse kohta, mis on üks sagedamini välja kirjutatavaid unerohtusid. Ainuüksi Inglismaal kirjutasid arstid eelmisel aastal välja 2,5 miljonit melatoniinil põhinevat retsepti.

Melatoniin on hormoon, mis teeb inimesi uniseks ning on valgustundlik. Tavaliselt toodab aju pimedas melatoniini rohkem, andes kehale märku uneajast ehk see reguleerib unetsüklit. Pikka aega peeti melatoniini ohutuks vahendiks lühiajaliste unehäirete ravis täiskasvanutel ning eriarsti järelvalve all ka lastel, kellel on õpiraskused või tähelepanupuudulikkuse ja hüperaktiivsuse häire.

Uuringus, mis on praegu avaldatud vaid lühikokkuvõttena, analüüsisid teadlased ligikaudu 130 000 täiskasvanu elektroonilisi terviseandmeid viie aasta jooksul. Pooled neist tarvitasid melatoniini, pooled mitte.

Need, kes võtsid melatoniini vähemalt aasta, sattusid ligikaudu kolm korda sagedamini südamepuudulikkuse tõttu haiglaravile kui need, kes melatoniini ei kasutanud (vastavalt 19 protsenti ja 6,6 protsenti). Pikaajalistel kasutajatel esines sagedamini ka südamepuudulikkuse diagnoose ja nende suremus oli üleüldiselt kõrgem.

Teadlased püüdsid rühmi võrreldavaks muuta, arvestades 40 teguriga, mis samuti nähtud mustreid mõjutada võisid, näiteks vanust, tervislikku seisundit, ravimite kasutust ja muud, Siiski näitas uuring üksnes seost, mitte selle suunda. See on oluline vahe: korrelatsioon ei tähenda, et melatoniin põhjustab ilmtingimata südamepuudulikkust.

Uuringu olulisemad detailid on seni teadmata, sest konverentsil avaldati lisaks tulemuste üldsõnalisele tutvustamisele sellest vaid umbes 300-sõnaline kokkuvõte. Seetõttu puudub info näiteks melatoniini annustamise, unetuse raskusastme ja osaliste elustiilitegurite kohta.

Ka metoodika tekitab küsimusi, sest andmed pärinesid elektroonilistest haiguslugudest, mitte patsientide otsesest jälgimisest või küsitlustest. Uuring kasutas TriNetX Global Research Network'i rahvusvahelist andmebaasi, kuid tervishoiusüsteemid ja dokumenteerimispraktikad on riigiti erinevad. See võib samuti tulemusi moonutada.

Huvitaval kombel on varasemad uuringud südamepuudulikkuse patsientidel viidanud hoopis sellele, et melatoniin võib südant kaitsta, parandades nii meeleolu kui ka südame talitlust. On leitud, et see võib sümptomeid leevendada ja sobida ohutuks täiendraviks.

Kuna praegune uurimus on veel eeltrükis ja seda pole kriitiliselt hinnanud teised teadlased, tuleb tulemustesse suhtuda ettevaatlikult. Edasised uuringud peavad selgitama, kas ja kuidas pikaajaline melatoniini kasutamine mõjutab südame tervist.

Toimetaja: Sandra Saar

Samal teemal

kõige tähtsam vara

11.11

Uuring: mitme keele oskus võib aeglustada aju vananemist

11.11

Uuring seab kahtluse alla melatoniini ohutuse südamele

10.11

Ülekaalulisuse puhul mängib rolli sotsiaalne taust

10.11

Isa vaimne säilenõtkus toetab lapse õigeaegset sündi

08.11

Professor: jõude istudes võib teadlane suurfirma kosilast ootama jäädagi

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

06.11

Igaõhtune telefonivaatamine ei häiri täiskasvanute und

04.11

Alzheimeri tõve riski vähendamiseks piisab juba 5000 sammust päevas

04.11

Eesti lapsed sattusid koroona tõttu haiglasse harva

03.11

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11.11

Pikad põuad panevad Eestiski niitude vastupidavuse proovile

11.11

Kodukontori nähtamatu ukselävi tekitab palgatülisid

11.11

Tõnu Viik: ülikoolide autonoomiast riigipoolse rahastuse tingimustes

11.11

Toomas Hendrik Ilves: me ei saa oma tulevikku väljast sisse osta

11.11

Kristina Kallas: kuidas kindlustada akadeemiline järelkasv?

11.11

Üleilmse kliimakonverentsi võrgupaik emiteerib hoogsalt süsinikku

10.11

Kodaki tagasitulek kinnitab filmifotograafia elujõudu

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo