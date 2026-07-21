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Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

Tervis
Foto: Haberdoedas/Unsplash
Tervis

Mahukas uuring näitab, et kuigi rohud panevad kaalu tõesti langema, saadavad ravi olulised kõrvaltoimed.

Uued kaalulangetusravimid on teinud paljude inimeste jaoks ülekaaluga võitlemise märksa lihtsamaks. Kiirelt kaduvad kilod võivad esmapilgul tunduda kauaoodatud päästerõngana. Siiski ei pruugi see tähendada hoobilt paremat elukvaliteeti.

Rahvusvaheline teadlasrühm analüüsis 262 varasemat uuringut, milles osales kokku pea 100 000 ülekaalulist täiskasvanut. Uurijad kõrvutasid 19 erineva kaalulangetusravimi mõju ja ohutust tavapärasemate elustiilimuutuste mõjuga.

Ilmnes, et uuritud ravimitest on praegu kõige tugevama kaalulangetava mõjuga tirtsepatiid ning kagrilintiidi ja semaglutiidi kombinatsioon. See aitab aastaga kaotada ligikaudu 15 protsenti kehakaalust.

Samas oli tõhususel oma varjukülg. Tirtsepatiid vähendas küll patsientide rasvamassi neljandiku võrra, ent samal ajal kaotasid nad enam kui kaheksa protsenti oma lihasmassist. Samuti selgus, et mida tõhusam on ravim kaalulangetamisel, seda sagedamini esineb patsientidel kurnavat väsimust ja seedetrakti häireid. Viimaste tõttu jätavad inimesed tihti ravi pooleli.

Ootamatu on ka leid, et hoolimata suurest kaalukaotusest ei paranenud esimese raviaasta jooksul oluliselt ühegi ravimi tarvitajate elukvaliteet. Siinkohal eristus naha alla süstitav semaglutiid, mis vähendas ainsana nii üldsuremust kui ka südameinfarkti riski. Koos tirtsepatiidiga aitas see langetada ka südamepuudulikkuse ohtu.

Autorid ise nendivad, et enamik analüüsitud uuringutest hõlmas võrdlemisi lühikest jälgimisperioodi. Sestap on veel raske teha ravimite pikaajalise ohutuse, elukvaliteedi ning südame ja neerude tervise kohta põhjapanevaid järeldusi. Lisaks napib mitme uuema ravimi mõju kohta andmeid ja uuringutes osalenud inimeste eripärad ei pruugi täielikult peegeldada päris patsiente.

Sestap rõhutavad teadlased, et otsus rasvumist ravida peaks olema alati individuaalne. Hoolikalt tuleb kaaluda nii oodatavat kasu, võimalikke kahjusid, ravikoormust, hinda, kättesaadavust kui ka patsiendi enda eelistusi.

Tulemused on avaldatud ajakirjas BMJ.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Airika Harrik

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