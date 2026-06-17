Uued kaalulangetusravimid parandavad rasvunud meeste viljakust

Viimastel aastatel laiemalt kasutusele võetud kaalulangetusravimid nagu Ozempic ja Wegovy võivad tõsta ülekaaluliste meestel testosteroonitaset ning parandada nende sperma kvaliteeti. Ühendkuningriigi teadlaste värske uuring näitab, et kaaluravimid võivad olla uus lootuskiir viljakusega kimpus patsientidele.

Hiljuti võidukäiku teinud kaalulangetus- ja diabeediravimid jäljendavad oma koostiselt glükagoonisarnast peptiidi 1 (GLP-1). Süstitav ravim seondub ajus asuvate retseptoritega, tekitades täiskõhutunde. Nii tekib inimesel kiiremini täiskõhutunne ja tema kehakaal langeb. Meditsiinikirjandusse koguneb aga juba andmeid ka ravimi teiste bioloogiliste toimete kohta, vahendab Nature News.

Arstid teavad juba ammu, et liigne rasvkude pärsib meessuguhormoonide tootmist. Rasvarakkudes leidub ohtralt üht teatud ensüümi ehk valku, mis muundab meessuguhormoon testosterooni naissuguhormoon östradiooliks. Mida suurem on keha rasvaprotsent, seda tugevam see protsess kehas on.

Lisaks tekitab rasvumine kehas kerget, kuid pidevat põletikku. Ainevahetushäired koormavad organismi ja vähendavad koosmõjus teiste tervisemuredega testosterooni tootmist veelgi. Madal hormoonitase kahjustab otseselt meeste viljakust ja pärsib neil elujõuliste spermatosoidide arengut.

Testosterooniravi on kahe teraga mõõk

Olukorra leevendamiseks kirjutavad arstid madala testosteroonitasemega meestele praegu sageli välja testosterooniasendusravi. Lühikeses vaates aitavad hormoonipreparaadid vältida meeleolulangust ja säilitada lihasmassi. Samas kaasneb kunstliku hormooniga meditsiiniline paradoks: väljastpoolt saadava testosterooni mõjul lakkab kehas sperma tootmine ja seemnerakkude hulk hakkab vähenema.

Lahendust pakub nüüd uus ülevaateuuring, mida tutvustasid autorid oma hiljutises konverentsiettekandes. Suurbritannia Warwicki meditsiinikooli endokrinoloog Pratibha Natesh uuris koos kolleegidega GLP-1 ravimite laiemat mõju. Nad analüüsisid varasemaid juhuslikustatud kontrollkatseid, kus mõõdeti osalejate testosteroonitaset.

Sõelale jäi viis kliinilist katset, mis vastasid uurimisrühma kriteeriumidele. Esimene neist hõlmas 30 ülekaalulist meest, kellel oli diagnoositud hüpogonadism ehk suguhormoonide vaegus. Uurimisalused jagati juhuslikult kahte rühma: üks rühm sai GLP-1 ravimit ja teine traditsioonilist testosterooni asendusravi.

Kliiniline uuringkestis 16 nädalat. Seejärel võrdlesid uurijad meeste vereproove uuringu alguses võetud analüüsidega. Selgus, et testosteroonitase tõusis vahepeal mõlemas rühmas.

Teises uuringus vaadeldi 25 meest, kellel oli teise tüübi diabeet ja hüpogonadism. Sarnaselt esimese katsega manustasid pooled patsiendid kaalulangetusravimit ja ülejäänud testosteroonipreparaati. Selgi korral tõusis 24 nädalaga hormoonitase mõlemas rühmas, kuigi asendusravi saanud patsientidel oli tõus suurem.

Hormoonitasemest olulisemaks osutus aga muutus sperma kvaliteedis. Kaalulangetusravimit tarvitanud meeste proovides kasvas normaalse kuju ja suurusega spermatosoidide osakaal kahelt protsendilt neljale. Traditsioonilist asendusravi saanud osalejatel vähenes aga nii spermatosoidide koguarv kui ka nende kvaliteet. Need tulemused kinnitavad varasemat teadmist, et testosterooniravi vähendab viljakust.

Ülejäänud kolmes Nateshi ülevaatesse kaasatud uuringus vaatlesid autorid täie tervise juures mehi, kes tarvitasid GLP-1 ravimeid võrdlemisi lühikest aega. Tervete inimeste testosteroonitase ei muutunud. Seega avaldub ravimi soodne mõju hormoonidele eeskätt just rasvunud patsientidel.

Tõendeid üha koguneb

Ühendkuningriigi töörühma järeldusi toetavad ka teiste teadlaste hiljutised uuringud. Näiteks vaatles Mayo kliiniku arst Andrés Guillén-Lozoya koos kolleegidega enam kui 1600 mehe terviseandmeid. Uuritud meestele kirjutati välja rasvumisvastased ravimid. Peale kuuri läbimist kasvas nende testosteroonitase ligikaudu 30 protsenti.

Sarnase bioloogilise mustri joonistas välja üks andmeid tagantjärele kasutav uuring. Selle autorid vaatasid läbi 215 kaalulangetusravimeid tarvitanud mehe haiguslood. Ilmnes, et patsientide testosteroonitase oli pärast ravi keskmiselt 20 protsenti kõrgem kui enne ravi. Eri uuringute sarnased tulemused kinnitavad arstidele, et ravim tõepoolest mõjub.

Uute leidude valguses vajavad senised ravisoovitused teadlaste hinnangul kohandamist. Pratibha Nateshi sõnul mõjuvad leiud mehi ravivate endokrinoloogidele silmiavavalt. Ülekaalulistele ja hormoonipuudusega patsientidele, kes plaanivad lapsi saada, ei tohiks Nateshi hinnangul testosterooni enam esimese valikuna välja kirjutada.

Pigem soovitab ta meditsiinitöötajatel vaadata laiemat pilti ja ravida eeskätt juurpõhjusena rasvumist. Kui muuta ühtaegu elustiili ja võtta kaalulangetusravimeid, aitab see praeguste teadmiste põhjal organismi loomuliku tasakaalu. Sageli piisab Nateshi sõnul just nendest sammudest, et viia ka meessuguhormoonide tase normi mehe viljakust ohtu seadmata.

Autorid esitlesid oma uuringu esmaseid tulemusi USA-s Chicagos Endokriinsüsteemi Seltsi aastakoosolekul.