Uuringud: kaaluravimid võivad vähendada rinnavähiriski kolmandiku võrra

Uued teadustööd osutavad, et kaalulangetusravimid nagu Ozempic või Wegovy aitavad vähendada rinnavähi tekkeriski ja sellega seotud suremust. Tegu on siiski alles esialgsete vaatluslike tähelepanekutega ja enne kaaluravimite vähiennetuses kasutamist tuleb teha lisauuringuid.

Praegu võtavad miljonid inimesed üle maailma GLP-1-tüüpi kaalulangetusravimeid, et vähendada ülekaalu ja hoida kontrolli all teist tüüpi diabeeti. Uued andmed aga näitavad, et preparaadid vähendavad rinnavähiga seotud riske kuni kolmandiku võrra, vahendab The Guardian.

Avastus avab onkoloogias uusi uurimissuundi, sest kaaluravimid näivad mõjutavat mitut vähi arenguga seotud bioloogilist rada. Arstide ja uurijate jaoks on tegu olulise teemaga, sest rinnavähk on maailma enim diagnoositud vähivorm.

Mõlemad kaaluravimid sisaldavad toimeainena GLP-1 retseptori agoniste. Need jäljendavad kehas leiduvat loomulikku glükagoonitaolist peptiid-1 hormooni. Sama hormoon reguleerib inimese veresuhkru taset ja söögiisu.

Algul teist tüübi diabeedi raviks loodud preparaadid osutusid kliinilises kasutuses väga tõhusaks just kehakaalu langetamisel. Seetõttu kirjutavad arstid neid praegu laialdaselt välja ka neile, kes soovivad kaalu kontrolli all hoida.

Mitmes mõttes kasulik

Ülekaalu vähendavate ravimite ja väiksema vähiriski vaheline seos ei tule arstidele siiski täieliku üllatusena. Ülekaalulisust peetakse üheks olulisemaks rinnavähi riskiteguriks, eriti pärast menopausi. Liigne rasvkude soodustab kehas kerget, kuid pidevat põletikulisust, mis loob omakorda kasvajate arenguks soodsa pinnase. Seetõttu soovitavad arstid vähiennetuses juba ammu tervisliku kehakaalu hoidmist.

Esimeses hiljutises teadustöös analüüsisid Pennsylvania Ülikooli Abramsoni vähikeskuse teadlased tagasiulatuvalt enam kui 110 000 naise andmeid. Uuritud naiste vanus jäi 45 ja 80 aasta vahele. Töörühm leidis, et GLP-1 ravimeid tarvitanud naistel arenes rinnavähk välja 30 protsenti väiksema tõenäosusega kui sarnase tervisetaustaga kontrollrühmal, kes kaalulangetuspreparaate ei kasutanud.

Teadustöö ühe autori, radioloogiaprofessori Elizabeth McDonaldi sõnul on kaaluravimid vähi ennetamisel paljulubavad. Kuigi need pole loodud vähiraviks, mõjutavad need paljusid kasvaja arenguga seotud märklaudu. Seega pakuvad kaaluravimid huvi vähiuurijatele, kes otsivad paremaid viise haiguse ennetamiseks.

GLP-1 preparaadid vähendavad lisaks inimese kaalule tema kehas mitme bioloogilise raja kaudu põletikku. Samuti muutuvad neid võttes mitmed teised ainevahetusenäitajad ja epigeneetilised muutused, mis suudavad kasvajate kasvu pidurdada.

Lisaks märkasid teadlased, et ravimid aitavad vähipatsientidel kauem elada. Teine hiljutine, Itaalias Meldolas asuva vähiuurimiskeskuse juhitud uuring hõlmas 27 000 rinnavähiga patsienti. Andmetest nähtus, et kaalulangetusravimeid võtnud patsientide surmarisk oli 30 protsenti väiksem võrreldes patsientidega, kes said ainult tavapärast ravi.

Kaalulangetusravimite soodne mõju ei paista piirduvat vaid rinnakoega. Clevelandi kliiniku juhitud kolmandas uuringus uudistasid autorid 12 000 patsienti, kellel oli diagnoositud rinna-, kopsu-, soole- või maksavähk. Ilmnes, et ravimeid tarvitanud inimestel arenes haigus neljandasse ehk kaugelearenenud staadiumisse 38 kuni 50 protsenti väiksema tõenäosusega kui sarnastel patsientidel, kes neid ravimeid ei võtnud.

Uuringuga mitte seotud Valley Health Systemi rinna- ja günekoloogilise onkoloogia juhi Eleonora Teplinsky sõnul leevendavad preparaadid sageli vähiraviga kaasnevaid kõrvalmõjusid. Paljud tema patsiendid tunnevad end GLP-1 ravimeid tarvitades paremini, sest preparaadid aitavad neil hormoonitõkestite räsiva mõjuga paremini toime tulla.

Vaja on katseuuringuid

Vaatamata paljulubavatele tulemustele põhinevad konverentsiettekande vormis esitletud järeldused peamiselt tagasiulatuvatel vaatlusandmetel. Elizabeth McDonaldi sõnul ei kinnita vaatlusuuringud veel GLP-1 ravimite ja vähenenud vähiriski vahel otsest seost. Kuna kliinilisi uuringuid pole tehtud, viitavad numbrid praegu vaid statistilisele korrelatsioonile. Seetõttu vajab küsimus kaaluravimite täpsest toimemehhanismist kehas edaspidi rangemaid uuringuid.

Samuti pole meditsiiniteadlastel veel selge, kas täheldatud kasu tuleneb otseselt kehakaalu langusest või ravimite muust toimest. Kuni põhjalike teadusuuringute valmimiseni ei saa meditsiinisüsteem kaalulangetusravimeid ametlikesse vähiennetuse juhistesse lisada.

Uuringute autorid esitlesid oma tulemusi Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu aastakonverentsil Chicagos.