X!

Innar Liiv: kes pani Eesti valimisvalemisse astendaja 0,9?

Ühiskond
Foto: ENTA
Ühiskond

Juba aastaid riigikogu mandaatide jaotamiseks kasutatav modifitseeritud d'Hondti meetod ilmestab, kui keeruline on välja selgitada ühe lihtsa algoritmi loomise tagapõhja. Küsimusele vastust leidmata ei saa me olla valmis ka tulevikuks, nendib Tallinna Tehnikaülikooli andmeteaduse kaasprofessor Innar Liiv.

Eesti põhiseadus ütleb, et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Rahvas võib olla küll riigivõimu kandja, aga seda, kes täpselt riigikokku saab, otsutab ja jaotab algoritm.

Eestis pääseb Riigikokku kolme tüüpi mandaadiga: isiku-, ringkonna- ja kompensatsioonimandaadiga. Just viimase puhul kasutatakse algoritmi, mida kutsutakse modifitseeritud d'Hondti meetodiks.

Ja nüüd — oluline nüanss: selle algoritmi sees on üks parameeter, astendaja 0,9, mida Victor d'Hondti meetodis kunagi ei kasutatud. See on Eesti enda looming ja teadlik poliitiline valik.

Mina ei ole politoloog. Ma vaatan seda informaatiku pilguga. Meil on olemas sisendandmed – rahva tahe ja antud hääled. Meil on olemas algoritm, mis otsustab häälte jagamise kohtadeks. Ja meil on väljundandmed – need inimesed, kes said riigikokku.

Siin ongi minu jutu tuum. Sama rahva tahe, samad hääled: aga üks väike muudatus valemis – astendaja 0,9 – ja tulemused muutuvad. Mõni partei saab rohkem kohti. Mõni vähem.

Kas see on aga üldse oluline? Ilmselt see on ju tühine erinevus — mingi komakoht valemis? Ainuüksi selle parameetri 0,9 tõttu sai üks partei eelmistel riigikogu valimistel kolm kohta rohkem. Need kolm kohta ei ole enam matemaatika. Need võivad tähendada koalitsiooni, ministriportfelle ja seadusi.

Minu sõnum on seega lihtne. Kui algoritm otsustab, kes saab Eestit juhtima, peaks olema ju elementaarne, et me teame, kes sinna valemisse selle parameetri 0,9 pani ja miks – kuidas ta seda põhjendas. Kui me ei suuda isegi ühest algoritmist selgelt aru saada, kuidas saame valmis olla tulevikuks?

Ja nüüd kodutöö kõigile vaatajatele. Palun saatke mulle e-mailile innar.liiv@taltech.ee vastused kahele küsimusele. Kes pani Eesti valimisvalemisse astendaja 0,9? Ja kuidas seda põhjendati? Esimesed kaks õige vastuse saatjat kutsun lõunale!

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia video valmis teaduspoliitika konverentsi "Teadus kui Eesti arengumootor. (XII). Riik, inimesed, tehisaru." raames. 

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

11:05

Helen Eenmaa: jõuga õigust ei loo

11:05

Liiri Oja: riigivõim peab kaitsma eraelu ka tehisintellekti ajastul

11:05

Innar Liiv: kes pani Eesti valimisvalemisse astendaja 0,9?

09.10

Hea elu muutis eesti tajusõnavara 20 aastaga läänelikumaks

08.10

Video: teaduspoliitika konverents tehisaru rakendamisest

07.10

Eesti Teaduste Akadeemia üheksale akadeemikukohale on 29 kandidaati

07.10

Aive Pevkur: tulevikuinsener peab valdama eetilist mõtlemist

06.10

Ühe minuti loeng: kuidas ära tunda poliitilist klientelismi?

03.10

Antisemitismi määratlus lõhestab nii teadlasi kui ka poliitikakujundajaid

30.09

"Teise mätta otsast": töö oli Eestis ajalooliselt kohustus ja kannatus

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

10:34

Keskkonnasotsioloog: linnaparkide kasutus peegeldab ühiskonda laiemalt

10:25

Arstid seavad koduste kiirtestide usaldusväärsuse küsimärgi alla

08:30

Kuulmine teravneb kõndides

08:16

Saarma levik on Saaremaal seni arvatust laialdasem

09.10

E-rehkendusel osales rekordarv lahendajaid

09.10

Marko Kohv: sood leevendavad nii põudu kui ka üleujutusi

09.10

Kunstnikuhingega tehisaru paneb värisema nii fotograafid kui ka MrBeasti

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo