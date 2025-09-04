X!

Otse kell 14: ESA peadirektori avalik loeng

Universum
Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher.
Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Universum

Eestit väisab sel nädalal Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher. Visiidi raames Tallinna Tehnikaülikoolis peetavat avalikku loengut saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Aschbacheri loeng käsitleb Euroopa kosmosesektori hetkeseisu, strateegilist autonoomiat, programmide turvalisust ja vastupidavust. Samuti käsitleb ta Eesti saavutusi ja rolli ning avab koostöövõimalusi Eesti ettevõtetele, teadlastele ja inseneridele.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

otse kosmosest

12:44

James Webbi teleskoop võis näha esimest ürgset musta auku

09:23

Otse kell 14: ESA peadirektori avalik loeng

15.08

Universumi paisumiskiiruse mõõdikud on eri meelt

12.08

Uus meetod paljastas ühe suurema teadaoleva musta augu

12.08

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

07.08

Uuring: asteroiditabamus tapab tõenäolisemalt kui marutaud

04.08

KBFI teadlaste mudel ennustab universumile tulist lõppu

29.07

Märk maavälisest elust kadus koos täpsemate vaatlustega

28.07

Taevane fossiil surub üheksanda planeedi taamale

22.07

Tuntud hiidtähel leiti kaaslane, mis kõigutab ta heledust

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

18:14

Tippgrant aitab uurida täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire tagamaid

14:34

Nõukogude ajal populaarne prussakakriit koosnes tõenäoliselt lõhkeainest

13:05

Miljonigrant aitab mõista vanemate koolivaliku kogemuste poliitilist mõju

10:53

Doktoritöö osutab vajakajäämistele Eesti haiglate patsiendiohutuses

10:51

Keelefilosoof: juturoboti vastuste taga napib tahtlikku autoriteetsust

10:10

Peipsi järve tavapärasest kõrgem veetase mõjub kaladele positiivselt

09:46

Google'i päästis monopolisüüdistusest ChatGPT edu

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo