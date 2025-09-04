Otse kell 14: ESA peadirektori avalik loeng
Eestit väisab sel nädalal Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher. Visiidi raames Tallinna Tehnikaülikoolis peetavat avalikku loengut saab jälgida ka Novaatori vahendusel.
Aschbacheri loeng käsitleb Euroopa kosmosesektori hetkeseisu, strateegilist autonoomiat, programmide turvalisust ja vastupidavust. Samuti käsitleb ta Eesti saavutusi ja rolli ning avab koostöövõimalusi Eesti ettevõtetele, teadlastele ja inseneridele.
