Uuring: Lääne-Soome pikaealiste eluviis seadis tavaloogika kahtluse alla

Sinisteks tsoonideks nimetatakse maailmas piirkondi, kus inimesed elavad oluliselt kauem ja tervemana kui maailmas keskmiselt. Kui muidu kuulusid sinna näiteks Itaalia ja Jaapani teatud piirkonnad, siis nüüd ka ootamatult osa Lääne-Soomest.

Sinisteks tsoonideks liigituvad näiteks Ogliastra provints Itaalias, Ikaria saar Kreekas, Okinawa saarestik Jaapanis. Nendes piirkondades toituvad inimesed tervislikult, on füüsiliselt aktiivsed ning tajuvad kogukonnatunnet. Kõige selle taustal on sealsed inimesed ka tervemad ja elavad kauem.

Rahvusvaheline teadlaste rühm uuris hiljuti, kas siniste tsoonide elustiili põhimõtted kehtivad ka neljas Lääne-Soome piirkonnas: rootsikeelse enamusega Pohjanmaal, soomekeelse enamusega Pohjanmaa osas, valdavalt rootsikeelse elanikkonnaga Ahvenamaal ja soome keelt kõneleval Lõuna-Pohjanmaal.

Uues uurimistöös joonistavadki teadlased sealsete tervisenäitajate põhjal välja potentsiaalse uue sinise tsooni. Samas selgus, et pikaealisus pole seal kandis seotud tingimata sinistele tsoonidele iseloomuliku elustiiliga.

Teadlased vaatlesid andmebaaside andmeid 2021. ja 2022. aastatel. Nad leidsid, et rootsikeelne Pohjanmaa täidab enamiku sinise tsooni eeldustest: inimesed elavad seal kaua ja on hea tervise juures. Samas olid kõige pikema elueaga hoopis Ahvenamaa elanikud, kus inimesed ei lähtu kõigist sinise tsooni elustiili põhimõtetest.

Samas Lõuna-Pohjanmaa koos rootsikeelse Pohjanmaaga järgis sinise tsooni elustiili kõige lähedasemalt, aga oli uuritud piirkondadest siiski kõige kehvemate tervisenäitajate ning madalaima elueaga. Soomekeelse Pohjanmaa elanikud järgisid sinise tsooni elustiili põhimõtteid kõige vähem. Rootsikeelne Pohjanmaa langes oma elanikkonna pika eluea, hea tervise ja sinise tsooni elustiili sinise tsooni tunnustega kokku kõige paremini.

Uuring ei too välja regionaalsete erinevuste kohta selgeid põhjendus ja ei ürita selgitada, kuidas on omavahel seotud pikaealisus, tervis ja elustiil. Samas näitab see, et sinise tsooni traditsioonilised tunnused ei määratle rangelt Soome kõige pikaealisemat piirkonda kõige paremini.

Laiemalt tasub meeles pidada, et pikaealisus ei tähenda tingimata head tervist ega tervislikke eluviise. Ilmselt on paljud kuulnud lugusid inimestest, kes on terve elu suitsetanud, aga elavad ikka 98. eluaastani. Mõnikord piisab lihtsalt geeniloterii peavõidu võitmisest ja juhuste kokku langemisest.