Uuring: Eesti tudengid suhtuvad tehisarusse eluterve kriitikameelega

Uuringu esimene autor, Tartu Ülikooli eesti keele õppe professor Ilona Tragel selgitas, et küsitlusel põhineva uuringu eesmärgiks oli vaadelda üliõpilaste kirjutamispraktikat üldiselt. "Uurisime, mida nad üldse ülikoolis kirjutavad ja milline on nende kirjutamispraktika. Milliseid ülesandeid neile antakse või kui neil on lõputöö kirjutamise juhend, siis kuidas nad kavandavad oma uurimust ja mis järjekorras nad midagi teevad," selgitas ta.

Üks osa 2023. aasta kevadel läbiviidud küsitlusest puudutas tehisintellekti kasutust. Küsitlus langes kokku ajaga, mil OpenAI rakenduse ChatGPT kasutus Eestis laiemalt kasvama hakkas. Teadlased kordasid sama küsitlust aasta hiljem 2024. aasta kevadel. Küsitletud üliõpilased polnud täpselt samad, kuid haarasid samu õppeastmeid.

"Meid huvitas just see, et millisteks erinevateks tegevusteks nad tehisintellekti kasutavad. ChatGPT kasutati kõige sagedamini, kõik teised rakendused olid täiesti marginaalsed. Eeldasime, et kasutus kasvab väga palju, sest ülikoolid hakkasid tehisaru kasutust tekstide toimetamisel pigem soosima. Samas kasv polnudki väga suur," selgitas keeleteadlane.

Ootuspäraselt näitasid numbrid suurimat kasvu loodusteadustes ja tehnikavaldkonnas ning kõige väiksemat humanitaaraladel. Kui 2023. aasta kevadel olid kasutanud seda lote-tudengitest umbes pooled, siis aasta hiljem juba 73 protsenti.

Miks loodusteaduste tudengid seda agaramalt teevad? Ühe võimaliku põhjusena tuleb tehisaru paremini toime konkreetsemate ja formaalsemate tekstidega. Need on levinud just neil erialadel, näiteks koodi kirjutamisel või selgitamisel. Samuti võib tehisaru aidata rutiinsete ülesannete, nagu teksti vormindamise juures, jättes tudengile rohkem aega töö sisulisele poolele keskendumiseks.

Trageli sõnul oli 2024. aasta kevad lisaks aeg, mil ülikoolid ise soovitasid kasutada tehisaru näiteks teadusartiklite kokkuvõtete koostamisel. Autorite hinnangul saab kirjutada osa märkimisväärsest kasvust just selle arvele. "Me nägime, et see, mida ühiskond ja kõrgkoolid kommunikeerivad, seda üliõpilased ka teevad, kas siis otseselt õppejõu soovitusel või nad kuulsid kusagilt, et keegi tegi," märkis Tragel.

Vastuste põhjal otsisid tudengid tehisarult kõige sagedamini abi ideede genereerimiseks, kuid ka teksti toimetamisel ja tagasiside küsimiseks. Artiklite või materjalide kokkuvõtteid ja ülevaateid koostas juba 15 protsenti küsitlusele vastanud tudengitest.

Magistrandid suhtuvad tehisaru väljundisse kriitilisemalt

Õppeastmete lõikes võis näha aasta jooksul mõningasi muutusi. Kui 2023. aastal kasutasid tehisaru veidi rohkem bakalaureusetudengid, siis 2024. aastaks oli olukord muutunud. Magistrantidest kasutas tehisaru juba ligi kaks kolmandikku –64 protsenti, bakalaureusetudengite hulgas oli see näitaja veidi väiksem – 37 protsenti. Vastanute väiksemapoolse arvu tõttu võib näha vahet aga pigem üksiku tähelepaneku kui laiema suundumusena.

Laias laastus joonistus küsitlusest välja, et üliõpilastele valmistab lõputöö kirjutamisel raskusi kaks rasket osa. Esimene neist on uurimiskavandi koostamine ja teine aja planeerimine. Teisisõnu, millal ja mis järjekorras midagi teha? "Tudengid tõid välja, et nad kasutavad tehisaru taoliste tegevuste kavandamiseks, põhiliselt siis ChatGPT-d," märkis Ilona Tragel.

Samuti valmistas üliõpilastele nende endi sõnul raskusi süntees ehk teiste autorite ja teadusallikate enda tekstis kasutamise. "Seejuures küsitluses ei tulnud üldse välja, et üliõpilased kasutaks seal keelemudelite abi. Ilmselt on nad teadlikud, et need rakendused ei saanud sellega hästi hakkama, vähemalt mitte 2024 kevade seisuga," sõnas professor.

Üldistatult öeldes saab Ilona Trageli sõnul järeldada, et mida teadlikumaks üliõpilased oma erialast saavad ja kõrgemad on nende keelestandardid, seda kriitilisemalt suhtuvad nad ka tehisaru väljundteksti. "Isegi kui nad proovivad kasutada, näitab nende kogemus, et see tekst ei vasta tegelikult ootustele. Mida kõrgemaks õppeaste läheb, seda kriitilisemaks nad just väljundi suhtes muutuvad. Nad oskavad selles tekstis palju rohkem probleeme näha," märkis ta.

"Küsimus seisneb selles, kes seda väljundit hindab. Olen kuulnud üldist seisukohta, et koodi kirjutamiseks on need mudelid päris head, aga eesti keele puhul on teksti kvaliteet ju hindamise küsimus. Võib-olla näiteks üliõpilane, kellel ei ole kõige parem kirjutamiskogemus, ei oskagi sisuliselt niimoodi hinnata, et kas tegu on hea või halva tekstiga. Ta ongi rahul ja arvab, et kõik on hästi," võttis Tragel kokku.

Praegu koostab Ilona Tragel koos kolleegidega juba uut uuringut, mis valmib tuleva aasta kevadel. Küll saab professori sõnul juba küsitlustest järeldada, et peaaegu kõigi vastajate hinnangul ei sobi tehisaru koostatud eestikeelne tekst sellisel kujul, et võetakse väljundkastist üks-ühele tekst.

"Seal esineb erinevat tüüpi vigu keelevigadest kuni faktivigadeni. Allikatest pärinev info ei pruugi olla üldse see, mis seal allikas kirjas on. Selliseid kriitilisi sõnavõtte üliõpilaste seas kindlasti on," sõnas Tragel. Juba ilmunud uuringust tuli välja, et mõned tudengid hoiduvad tehisaru kasutusest just neil põhjustel – nad ei pea seda piisavalt võimekaks või on tudengid faktivigadega isiklikult kokku puutunud.

Samas leidub neidki, kelle arvates takistaks tehisaru kasutamine nende enda arengut ja iseseisvat mõtlemist. "Mu vanemad ei kasvatanud mind luuseriks," märkis üks küsitlusele vastanutest.

"Samas leidub ka selliseid, kes ütlevad, et nad kasutavad (tehisaru) pidevalt, eriti sellistes ülesannetes, millel pole nende arvates mõtet, kui neil on väga kiire või või nad ei saa ülesandest täpselt aru. Võib-olla peame siin vaatama ka õppejõududena endale otsa ja mõtlema, millised ülesanded on mõttekas anda," sõnas professor.