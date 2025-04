Video: Tehnikaülikooli rektorikandidaatide debatt

Väitluse teemadeks on organisatsiooni juhtimine ja kõrghariduskeskkond, õpe ja tudengid, teadus ja innovatsioon, ettevõtlus ja ühiskonna teenimine.

Oma lühivisioonis Tallinna Tehnikaülikooli arengust on Tarmo Soomere leidnud, et ülikoolide panus ühiskonna teenimisse on olnud tagasihoidlik. Tallinna Tehnikaülikool peab selles valdkonnas võtma juhtrolli, sisustades süstemaatiliselt selle missiooni tähendust, panustama selle sisu realiseerimisse nii, et kasu sellest oleks mõistetav nii poliitikutele, ettevõtjatele kui ka laiale üldsusele ning innustada teisi kõrgharidusmaastiku osalisi samas suunas liikuma.

Teadusvaldkonda vaadeldes näeb ta, et tehnikaülikooli teadlaste rahvusvaheline nähtavus ei vasta ülikooli teaduslikule potentsiaalile. Selle lõhe ületamine tugevdab ülikooli positsiooni ning toetab õppetöö kvaliteeti.

Õppetööd analüüsides, konstateerib Tarmo Soomere, et inseneriõpe on oma olemuselt kallis. On väga tõenäoline, et inseneriõppe rahastuse suurendamise vajadusele õnnestub leida nii poliitilist kui ka majanduslikku toetust intensiivsema ja sisulisema ühiskonna teenimise kaudu.

Oma lühivisioonis Tallinna Tehnikaülikooli arengust toob Tiit Land välja, et õppetöös on kõige olulisem kvaliteedi tagamine. Eriti tähtis on vähendada üliõpilaste väljalangemist ning suurendada vastuvõttu, ennekõike inseneerias, IT-s ja tehnoloogiates. Tema kinnitusel on toimunud murrang ülikooli teadustasemes, ülikooli teadustulemusi on avaldatud üha rohkem kõrgetasemelistes teadusväljaannetes. Doktorantidest on saanud nooremteadurid, tõstetud on nende tasu ning tänu sellele on vähendatud väljalangevust doktoriõppest, samuti on rohkem väärtustatud õpetamist.

Ülikool seab eesmärgiks suurendada ettevõtluskoostöö mahtu ning panustada kaitsetööstuse arendamisesse, luues selleks uue teaduskondade ülese fookustippkeskuse. Ülikool osaleb ühiskonna teenimisel ekspertidena poliitikakujundamises ja debattides.

Uus rektor asub ametisse uuel õppeaastal. Seekord on Tehnikaülikooli rektori ametiaeg erandlikult neli aastat, et tulevikus ei kattuks nõukogu valimise ja rektori valimise tsüklid. Tehnikaülikooli senat annab oma seisukoha kandidaatide kohta 29. aprillil. Rektori valib tehnikaülikooli 11-liikmeline nõukogu 9. mail.