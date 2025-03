Tehnikaülikooli rektoriks kandideerivad Tiit Land ja Tarmo Soomere

Tiit Land (60) on eesti biokeemik. Aastatel 2011–2020 oli ta Tallinna Ülikooli rektor ning on alates 2020. aasta sügisest Tallinna Tehnikaülikooli rektor. Tarmo Soomere (67) on Tallinna Tehnikaülikooli mereteadlane ja professor. Aastatel 2014–2024 oli ta Eesti teaduste akadeemia president.

Tiit Land rõhutas pressikonverentsil, et ei kandideerinud harjumusest, vaid tal on oma meeskonnaga töö pooleli. Erilist tähelepanu lubas ta pöörata inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamisele, mis peaks hõlmama täiendavate uurimisrühmade loomist, üliõpilaste arvu suurendamist ning rakendusuuringute hulga suurendamist ning koostöö tihendamist ettevõtetega.

Tarmo Soomere märkis, et Tallinna Tehnikaülikooli arengukõver on olnud muljetavaldav. Kui aga õppetöö on praegu tema hinnangul ülikoolis suurepäraselt korraldatud, siis teadustöö kvantitatiivne külg on mõistlik, kuid oma kvaliteedi ja ühiskonna teenimise poolelt ei ole see sedavõrd ühene. Nii tehakse TTÜ-s võrreldes teiste omasugustega vähem maailmamuutvat teadust, mistõttu kannatab lõpetajate konkurentsivõime ning selle kaudu ka riigi konkurentsivõime. Samuti peab pöörama Tehnikaülikool rohkem tähelepanu Eesti sotsiaalmajanduslike väljakutsete lahendamiseks.

Uus rektor asub ametisse uuel õppeaastal. Seekord on Tehnikaülikooli rektori ametiaeg erandlikult neli aastat, et tulevikus ei kattuks nõukogu valimise ja rektori valimise tsüklid.

Lähinädalatel tutvustavad kandidaadid end ning oma visioone ülikooliperele ja laiemale avalikkusele. Tehnikaülikooli senat annab oma seisukoha kandidaatide kohta 29. aprillil. Rektori valib tehnikaülikooli 11-liikmeline nõukogu 9. mail.

Rektorivalimistel saab kandideerida inimene, kes on või on olnud valitud mistahes ülikooli professoriks ning kellel on doktorikraad või sellele vastav teaduskraad. Kandidaati peab toetama vähemalt üks nõukogu liige.