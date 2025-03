Uuring: abielu kolmekordistab meeste rasvumise riski

Üleilmselt on rasvunud inimeste osakaal alates 1990. aastast enam kui kahekordistunud. Kokku elab maailmas ülekaalulisi lapsi ja täiskasvanuid praeguseks rohkem kui 2,5 miljardit. Lisaks prognoosivad teadlased, et selle sajandi keskpaigaks on rasvunud üle poole kõigist täiskasvanutest ja kolmandik lastest, vahendab Guardian.

Ülekaalulisust soodustavate teguritena on teada-tuntud näiteks ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus, geneetika, keskkonnamõjud ja mitmed varjatud terviseprobleemid. Nüüd on rühm Poola teadlasi kindlaks teinud veel ühe olulise mõjutaja – abielu.

Uuringu tarbeks analüüsis rühm teadlasi 2405 keskmiselt 50-aastase inimese terviseandmeid. Täpsemalt huvitasid neid seosed kehakaalu suurenemise ning vanuse, perekonnaseisu ja vaimse tervise vahel.

Uuringus, mida esitleti tänavusel Euroopa rasvumiskongressil Hispaanias, leidsid nad, et abielus meeste tõenäosus rasvuda oli 3,2 korda suurem kui vallalistel. Naistel oli seos nõrgem. Kui meestest sattus abiellumise järel ülekaalule vastavasse kaaluvahemikku 62 protsenti, siis naistest 39 protsenti.

Teadustöö tulemused kinnitavad muu hulgas 2024. aastal Hiinas korraldatud teadustöö järeldusi. Viimase kohaselt kasvab meeste kehamassiindeks (KMI) esimese viie abieluaasta jooksul peamiselt suurema kaloritarbimise ja vähenenud kehalise aktiivsuse tõttu. Mullusest uuringust selgus, et meeste puhul oli abielus olemine seotud nii 5,2 protsenti suurema ülekaalulisuse kui ka 2,5 protsenti suurema rasvumise esinemissagedusega.

Varasem Bathi Ülikooli teadlaste uuring näitas, et keskmiselt on abielumehed 1,4 kilo võrra raskemad kui nende vallalised eakaaslased.

Samas leidis värskes uuringus kinnitust, et kehakaalu suurenemisega on seotud ka vanus. Nimelt kasvas meeste ülekaalulisuse risk iga lisandunud eluaastaga kolm ja naistel neli protsenti. Rasvumisrisk kasvas meestel iga aastaga neli ja naistel kuus protsenti.

Vaatamata meeste kuulumisele riskirühma, leidsid teadlased ka tegureid, mis mõjutasid ainult naiste ülekaalulisuse tõenäosust. Näiteks kahekordistas nende rasvumisriski depressioon, tugev mõju oli ka ebapiisavatel terviseteadmistel ning kõige sagedamini olid rasvunud väiksemates kogukondades elavad naised.

Obesity Health Alliance'i direktor Katharine Jennerri sõnul on värske uuring järjekordne tõestus, et üleliigset kehakaalu taga on keeruline sotsiaalsete, psühholoogiliste ja keskkonnategurite kombinatsioon, mitte pelgalt isiklikud valikud. "Ülekaalulisuse või rasvumise risk suureneb naiste puhul iga mööduva aastaga. Samal ajal toob seos abielu ja rasvumise vahel meestel esile, kuidas elustiili muutused, harjumused ja ühiskondlikud ootused meie tervist kujundavad," selgitas ta.

Teadlaste sõnul võivad mehed pärast abiellumist tõenäoliselt kaalus juurde võtta, kuna suurenevad toiduportsjonid, sageneb seltskondlik söömine ja väheneb kehaline aktiivsus. Samas võib naiste kehakaal jääda samaks ühiskondlike hoiakute tõttu, millest nad hästi teadlikud on.

Bathi Ülikooli ärimajanduse lektor Joanna Syrda sõnul kinnitas Poola teadlaste uuring tema 2017. aastal tehtud teadustöö järeldusi: meeste KMI suureneb pärast abiellumist ning langeb vahetult enne ja pärast lahutust. Peamise põhjusena nimetas ta, et vallalised mehed, kes otsivad partnerit, pingutavad rohkem vormis püsimise nimel kui need, kes on juba abielus. Teine põhjus võib olla see, et suhtes olevad mehed söövad sotsiaalsete kohustuste tõttu sagedamini korralikke ja rikkalikumaid eineid.

Samas hoiatavad mõned asjatundjad ka uuringu tulemuste ületõlgendamise eest. Näiteks võib abieluga seotud KMI suurenemine olla tingitud lisaks stressirohkest tööst, pikkadest päevadest ja sellega tihti kaasnevast ebatervislikust toitumisest.

Uuring avaldati ajakirjas the Lancet.