Elekter aitab nahal paraneda

Elekter aitab meid koduses majapidamises ja muidu igapäevaelus juba ammu, aga nüüd on teadlased pakkunud välja uue võimaluse, kuidas elektrivoolu abiga paremini nahapõletikku ja haavu ravida.

Ameerika teadlased eesotsas Bozhi Tianiga Chicago Ülikoolist ja Gürol Süeliga San Diego California Ülikoolist tutvustavad ajakirjas Device oma uudset plaastrit, mis on varustatud elektroodidega ja laseb nahast läbi nõrka voolu.

Vool on siiski piisavalt tugev, et hävitada infektsiooni põhjustada võivaid baktereid, aga samas ikkagi nii nõrk, et inimene seda ei tunne.

Leiutis pakub võimalust haava või põletiku raviks ilma antibiootilikumi kasutamata. See on hea, sest bakterite seas levib üha enam antibiootikumiresistentsust, mis teeb nad ravile raskemini alluvaks.

Asi on koguni sedavõrd tõsine, et varasemate uuringute järgi võib bakterite antibiootikumiresistentsusega seostada maailmas üle miljoni surmajuhtumi aastas.

Tian, Güel ja nende kaaslased uurisid, kuidas toimib elekter stafülokokile, laialt levinud bakterile, kes võib elada inimese nahal inimesele kahju tegemata, kuid võib ka esile kutsuda haava- ja nahainfektsioone.

Selgus, et nõrk elektrivool võib tõesti stafülokoki vastu toimet avaldada, kuid ainult happelises keskkonnas. Terve inimese nahk ongi kergelt happeline, aga kroonilised haavad kipuvad olema kas neutraalsed või lausa aluselised.

Teadlased stimuleerisid baktereid 1,5-voldise vooluga 10-sekundiliste sutsude kaupa iga kümne minuti järel 18 tundi järjest.

Kui keskkond oli seejuures optimaalselt happeline, siis peatas seesugune sekkumine bakteritest moodustunud biokile aktiivsuse 99 protsendi ulatuses ja suur osa biokilest hävis.

Kui keskkond oli neutraalne, ei happeline ega aluseline, siis toime ei avaldunud ja bakterid elutsesid täie hooga edasi.

Võttes saadud teadmisi arvesse kandsid teadlased enda loodud elektriplaastri pinnale ka happelist hüdrogeeli.

Aga enne kui uudne plaaster apteeki müügile jõuab, peavad teadlased selle toimimist veel natuke uurima.

Pildil on bakter Staphylococcus epidermidis (roheline) elektronmikroskoobi all.

