Otse kolmapäeval: teaduspoliitika konverents Eesti ühiskonna elujõulisusest

Kolmapäeval, 16. oktoobril toimub Riigikogu konverentsisaalis üheteistkümnes teaduspoliitika konverents, mis sel korral kannab pealkirja "Elujõuline Eesti – tähendus ja valikud". Tänavune konverents on pühendatud Eesti elujõulisusele.

Sageli räägitakse hästi toimivast majandusest, kui eeldusest elujõulise Eesti loomiseks. Seda eeldust kahtluse alla seadmata keskendub tänavune konverents seevastu Eesti ühiskonna, keele ja kultuuri elujõulisusele. Konverentsil proovivad teadlased ja ettevõtjad teaduspõhiselt vastata küsimustele, mis teeb Eesti ühiskonna ning eesti keele ja kultuuri elujõuliseks ning mida tuleks praegu teha, et nad oleks seda ka tulevikus.

Vaatluse alla tulevad ka rahvastikumuutuste ja rände mõju, ühiskondlik sidusus, inimeste heaolu, ning eesti keele ja kultuuri olukord.

Lisaks olukorra analüüsile proovivad eksperdid leida vastuseid küsimustele milles seisneb teadlaste arvates Eesti jaoks edukas rahvastiku-, sotsiaalse lõimumise, ühiskondliku heaolu, keele ja kultuuri poliitika.

Konverentsi peaesinejatena astuvad üles ettevõtja Erkki Raasuke, TLÜ osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg, TLÜ sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, TÜ linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru, TÜ biosemiootika professor Kalevi Kull, õiguskantsler Ülle Madise, TÜ anglistika professor Raili Marling ja TÜ ajakirjandusuuringute kaasprofessor Marju Himma. Konverentsi modereerib TLÜ rektor Tõnu Viik.

Konverents on kutsetega, ent kõik huvilised saavad jälgida otseülekannet teadusportaali Novaator vahendusel.

KONVERENTSI KAVA

10.00–10.15: Konverentsi sissejuhatus – Tõnu Viik, moderaator, TLÜ rektor

10.15–10.25: Konverentsi avamine – Kristen Michal, peaminister

10.25–10.40: Õiguskaitse ja privaatsus digiriigis – Liisa-Ly Pakosta, justiits- ja digiminister

10.40–11.50: I teemaplokk: Mis teeb Eesti ühiskonna elujõuliseks?



10.40–10.50: Teema avamine – Tõnu Viik, moderaator, TLÜ rektor

10.50–11.05: Milline on elujõuline juhtimiskultuur? – Erkki Raasuke, ettevõtja

11.05–11.20: Ühtekuuluvus, vastandumine ja usaldus, mis soodustab ja õõnestab heaolutunnet? – Katrin Tiidenberg, TLÜ osaluskultuuri professor

11.20–11.35: Vaimselt terve rahvas: mida see tähendab ja kuidas selleni jõuda? – Merike Sisask, TLÜ sotsiaaltervishoiu professor

11.35–11.50: Miks on vaja poliitiliselt juhitud rände- ja talendipoliitikat? – Tiit Tammaru, TÜ linna- ja rahvastikugeograafia professor

12.00–12.50: I arutelu – Mis teeb Eesti ühiskonna elujõuliseks? Kas Eesti siis vajab rände- ja talendipoliitikat? Kuidas hoida ühiskonna vaimset tervist?

Mida teha, et Eesti poliitiline juhtimine ei õhutaks vastandumist ega õõnestaks usaldust riiklike institutsioonide vastu?



Ivo Suursoo, ettevõtja, ETKL volikogu aseesimees; Tiit Tammaru; riigikogu liikmed: Raimond Kaljulaid, Liina Kersna, Anastassia Kovalenko-Kõlvart

13.35–14.45: II teemaplokk: Mis teeb eesti keele ja kultuuri elujõuliseks?



13.35–13.45: Teema avamine – Tõnu Viik, moderaator, TLÜ rektor

13.45–14.00: Terve Eestimaa élan vital – Kalevi Kull, TÜ biosemiootika professor

14.00–14.15: Eesti keel kui Eesti riigi alusväärtus – Ülle Madise, õiguskantsler

14.15–14.30: Milles seisneb kultuuri elujõud? – Raili Marling, TÜ anglistika professor

14.30–14.45: Kes pole meiega, on meie vastu. Ehk meedia ja teiste toimijate roll ühiskonna ühendamises ja lõhestamises – Marju Himma, TÜ ajakirjandusuuringute kaasprofessor

14.55–15.45: II arutelu Mis teeb eesti keele ja kultuuri elujõuliseks?

Kuidas suurendada Eesti kultuuri elujõudu? Mida teha, et eesti keel ei taanduks "köögikeeleks"? Kuidas võiks demokraatlik meedia ühiskonda ühendada?

Ülle Madise; Kalevi Kull; riigikogu liikmed: Jaak Valge, Tõnis Lukas, Ando Kiviberg

15.45–15.50: Kokkuvõte – Tõnu Viik