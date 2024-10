Mai Beilmann: usaldus kui elujõulise ühiskonna D-vitamiin

Eesti on üldistatud usalduste näitajate poolest praegu koos Põhjala riikidega maailma tipus, kuid murettekitavana on see viimastel aastatel Eesti noorte seas ja iseäranis just noorte meeste seas langustrendis, nendib Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia kaasprofessor Mai Beilmann.

Ühiskonna elujõule on üldistatud usaldus sama vajalik kui D-vitamiin inimorganismi elujõulisusele. Kõige lihtsamalt öeldes on üldistatud usaldus usk sellesse, et valdavalt käituvad teised meiega ausalt ja heatahtlikult või vähemalt mitte otseselt pahatahtlikult ja meie huvisid kahjustavalt. Selline ootus võimaldab inimestel liituda erinevateks ühistegevusteks ning teha koostööd ka nende kaaskodanikega, keda nad isiklikult ei tunne.

Seega on üldistatud usaldus nagu sidusaine, mis paneb paremini ja kuluefektiivsemalt tööle kõikvõimalikud inimkooslused ja ühiskondlikud institutsioonid kohalikust laulukoorist või külaseltsist makromajanduse ja riigikaitseni. Kuigi ütlemine, et eestlase lemmiktoit on teine eestlane, viitab justkui vastupidisele, on meil Eestis üldistatud usaldusega olnud tegelikult väga hästi.

Kui mitmetel muudel aladel on alailma jutuks Soomele, Põhjalale, Euroopale või kogu Läänele järele jõudmine, siis üldistatud usalduse näitajate poolest pole meil vaja ülejäänud Euroopale järele jõudmise pärast muretseda, sest me juba olemegi tihedasti Põhjala riikide kannul heas mõttes maailma absoluutses tipus.

On ainult üks aga... Euroopa sotsiaaluuringu andmetel on üldistatud usaldus viimastel aastatel Eesti noorte seas ja iseäranis just noorte meeste seas langustrendis. Uuringuist on teada, et majandusliku ebavõrdsuse suurenemine ning populistlikud vastandumised ühiskonna D-vitamiini taset ehk üldistatud usalduse kontsentratsiooni just ei kasvata.

Seega ongi paras aeg küsida, kuidas teha nii, et lisaks juba olemasolevatele kriisidele ei jõuaks me ka suuremasse usalduskriisi, mis ühiskonna koostöövõimet pärssima hakkaks.