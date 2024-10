Teadur: mahla võiks juua kõige rohkem korra nädalas

Värske uuring ütleb, et suhkrujooke iga päev tarbivate Eesti inimeste osakaal on vähenenud paarikümne aastaga poole võrra. Inimesed ei anna endale aga sageli aru, kui palju suhkruid on mahlade sees, mistõttu tasub ka koduse õunamahlaga piiri pidada.

Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise osakonna teadur Tagli Pitsi rääkis "Terevisioonis", et iga päev või viis kuni kuus päeva nädalas suhkruga jooke tarvitavate inimeste arv on aastatega oluliselt vähenenud. Tema sõnul joovad magustatud jooke eelkõige meesterahvad ja noored vanuses 10–24 eluaastat. Viimase rahvastiku toitumise uuringu järgi oli väike tõus lisaks 30. eluaastates inimeste seas. "Sama mustrit näeme ka ülekaalulisuse ja rasvumise juures, kus see on samuti suurem probleem pigem meeste seas. Kui vaadata vanuseliselt, siis ülekaal hakkab tõusma 3.–4. klassis;" rääkis Pitsi.

Toidutootjad rõhutavad, et nad vähendavad oma toodetes järk-järgult suhkrukoguseid ja asendavad seda erinevate suhkruasendajatega. Pitsi sõnul tasub ka selliste toodete puhul olla ettevaatlik. "Vahet ei ole, kas jook on magustatud suhkru või mõne magusainega. Igal juhul kuuluvad magusad joogid toidupüramiidi tippu koos magusate ja soolaste näksidega, mida soovitatakse tarbida võimalikult vähe," ütles ta.

Pitsi sõnul ei ole küsimus ainult suhkrus või magusaines, vaid ka selles, et taolised tooted ei anna vitamiine, kiudaineid ja mineraale. "Need tooted ei panusta mitte kuidagi inimese organismi toimimisse," lausus teadur.

Kui rääkida toidupüramiidi tipuosast, siis täiskasvanud naine võib endale soovituste järgi sealt lubada neli portsjonit päevas. Üks portsjon on 40 kilokalorit. Ühes pooleliitrises limonaadis ja energiajoogis on sageli juba viis portsjonit, maitsevees ja vitamiiniga rikastatud vees kolm. Seega saab pudeli ära juues inimene oma päevase soovitatud koguse suhkrut kätte. "Siin tuleb aga arvestada, et me ei räägi ainult limonaadist ja muudest magustatud jookidest, vaid see tuleb ka suhkrust, meest, kookidest, kommidest, šokolaadist," rääkis Pitsi.

Teadur ütles, et tegelikult võiks tarbija neist jookidest, loobuda sest inimene ei vaja neid. Kui on janu, tasub juua vett. Suhkur tekitab inimeses heaolutunne, mida tahetakse kogeda veel ja veel. Kel on plaan suhkrust loobuda, siis Pitsi soovitas teha seda järsult. "Palju lihtsam on see, et ma kannatan kaks-kolm nädalat hambad ristis kui see, et ma narritan ennast väiksemate kogustega," ütles ta.

Toodete pakendeid lugedes võib märgata mõisteid lisatud suhkur ja vabad suhkrud. Pitsi selgitas, et vabad suhkrud hõlmavad endas suhkruid, mida toidutootja oma toitudesse ja jookidesse lisab. Neile lisaks on aga toiduainetes juba loomupäraselt looduslikke suhkrud, näiteks leiab neid meest, mahlakontsentraadist ja siirupist. "Selle tõttu uued soovitused ütlevad, et mahla võiks juua maksimaalselt ühe klaasi nädalas. Õunamahlahooajal on seda eriti tore inimestele öelda, aga seal on väga suur kogus vabu suhkruid," rääkis ta.