Terviseeksperdid soovitavad: aktiivsus algab lihtsatest liikumistest

Uued liikumissoovitused rõhutavad, et tervise heaks pole vaja maratone joosta – alustada võiks igapäevasest aktiivsest kõndimisest või trepist liikumisest. Liikumise mõte on lihtne: iga samm loeb, kirjutavad Leila Oja (TAI), Saima Kuu (TLÜ), Piret Raudsepp (EMÜ) ja Evelin Mäestu (TÜ).

Tervise seisukohalt ei tähenda aktiivne eluviis sugugi vaid kõva sportimist või maratonide jooksmist. Kehaline aktiivsus võib väljenduda ka igapäevastes tegevustes, nagu hommikuses jalgsi tööle ruttamises, rattasõidus, looduses liikumises või ka kodustes askeldustes, mis nõuavad füüsilist pingutust. Kõik need tegevused toetavad tervist, isegi kui need ei näe välja nagu treening.

See põhimõte kajastub ka Eesti riiklikes liikumis-, toitumis- ja unesoovitustes. Need põhinevad maailma juhtivate terviseorganisatsioonide – Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) ja Ameerika Südameassotsiatsiooni (AHA) – teaduspõhistel juhistel. Nende eesmärk on aidata inimestel hoida oma keha ja vaimu tasakaalus ning ennetada terviseprobleeme juba varakult.

Muutunud põhimõtted

Varasemate WHO liikumissoovitustega võrreldes on suurim muudatus see, et soovituslik liikumismaht on nüüd esitatud vahemikuna, mitte kindla minimaalse ajana. Kui varem soovitati igal nädalal vähemalt 150 minutit mõõduka või 75 minutit tugeva intensiivsusega liikumist, siis nüüd on rõhk liikumisaja suurendamisel: mõõduka koormusega liikumist võiks olla 150–300 minutit nädalas või tugeva intensiivsusega 75–150 minutit. Samuti võib neid omavahel kombineerida, lähtudes isiklikust võimekusest ja eelistustest.

Oluline on mõista, et 150 minutit liikumist nädalas on tervisele hea, kuid sellest rohkem liikumine toob veelgi suuremat kasu. Hinnates oma enesetunnet ja järk-järgult koormust suurendades – mida rohkem jaksad ja saad liikuda, seda parem su tervisele.

Lisaks on uuendatud soovitustes suurem rõhk liikumise regulaarsusel ja istumisaja vähendamisel. Kui varasemalt peeti kasulikuks vaid järjest vähemalt 10 minutit kestvat liikumist, siis nüüdseks on see piirang eemaldatud. WHO uus põhimõte on selge: "Igasugune liikumine loeb".

See tähendab, et tervisele on kasu ka lühikestest liikumispausidest päeva jooksul. Olgu selleks sirutus töölaua tagant, trepist kõndimine lifti asemel või kiire jalutuskäik. Peamine on vältida pikka istumist ja leida võimalusi kehaliseks aktiivsuseks, isegi kui see toimub väikeste ampsude kaupa.

Aktiivne liikumine on väikelaste arenguks hädavajalik

Kehaline aktiivsus on imikute ja väikelaste tervisele ja eakohasele arengule väga oluline. Lastearsti ja liikumissoovituste töörühma liikme dr. Reet Raukase hinnangul võiks väikelapsed aktiivselt tegutseda vähemalt 180 minutit päevas. WHO soovitused täpsustavad veel, et 60 minutit sellest peaks olema mõõduka kuni tugeva intensiivsusega.

Ekraaniaeg ei ole lapse arengu jaoks vajalik, see muudab lapse passiivseks. Lisaks ei arene ekraani vaadates lapse kõne ja passiivne (võõr-)keel asendab uute sõnade kasutuselevõtmise. Dr. Raukase sõnul ei tohiks väikelapseeas ekraanide ees veedetud aeg olla kindlasti pikem kui üks tund päevas.

Liikumispüramiidi alustalad

Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ei seisne pelgalt liikumises, vaid ka selle mitmekesisuses. Just selle põhimõtte selgitamiseks töötas Tervise Arengu Instituut (TAI) juba ligi kümmekond aastat tagasi välja liikumispüramiidi – lihtsa, ent tõhusa visuaalse abivahendi. Püramiid jagab erinevat tüüpi liikumised nelja tasandisse ehk korrusesse, aidates mõista, millised tegevused peaksid kuuluma igapäevaellu ja millised täiendavad seda.

Liikumispüramiidi alusmüüriks on igapäevane kehaline aktiivsus – see, mida teeme päevast päeva, justkui möödaminnes. Tempokas jalutuskäik tööle või kooli, rattasõit, aiatööd või muud füüsilist pingutust nõudvad tegemised. Kõik need kuuluvad liikuvat eluviisi toetava liikumise alla. Mida mitmekesisem ja sagedasem liikumine, seda suurem kasu tervisele.

Liikumispüramiid. Autor/allikas: Tervise arengu instituut.

Tänapäeva elurütm toob aga kaasa palju istumist – nii töö juures kui ka õppetöös. Seetõttu on eriti oluline seada kehaline aktiivsus teadlikult prioriteediks. Kooliealised lapsed ja noored peaksid liikuma vähemalt 60 minutit päevas ning täiskasvanutele on soovitatav leida iga päev vähemalt pool tundi mõõduka kuni tugeva intensiivsusega liikumist. Kui juba igapäevased tegevused hõlmavad näiteks tempokat kõndi või rattasõitu, saab neid arvestada ka järgmise liikumistasandi hulka.

Liikumispüramiidi teise taseme moodustavad aeroobsed tegevused – need, mis arendavad vastupidavust ja südame tööd. Täiskasvanutele soovitatakse nädalas 150–300 minutit mõõduka või 75–150 minutit tugeva intensiivsusega liikumist. Samuti võib neid kombineerida.

Aeroobne koormus tuleb näiteks jooksmisest, rattasõidust, ujumisest, tantsimisest või sportmängudest. Kui igapäevane liikumine ei kesta piisavalt ega ole piisava intensiivsusega, võiks nädalasse mahutada paar-kolm pikemat treeningut. Hästi sobib ka tempokas kõnd – näiteks tund aega kolmel päeval nädalas.

Jõud, painduvus ja tasakaal

Liikumispüramiidi kolmandal astmel paiknevad jõu-, venitus- ja tasakaaluharjutused. Need täiendavad aeroobset liikumist ning aitavad hoida keha funktsionaalsena ja vastupidavana. Soovituslikult võiks neid teha kaks kuni kolm korda nädalas.

Eriti olulised on need harjutused vanemaealistele – need toetavad paindlikkust, ennetavad vigastusi ja aitavad säilitada head kehahoiakut. Tasakaaluharjutused parandavad keha kontrolli ja liikumise sujuvust. Jõuharjutused, mis kaasavad suuremad lihasgrupid, tugevdavad lihaseid ja luid ning aitavad hoida rühti. Lihaseid ja luid tugevdavad tegevused sobivad ka lastele alates viiendast eluaastast – soovituslikult vähemalt kolmel korral nädalas.

Jõuharjutusi saab teha pea kõikjal – nii spordisaalis kui ka kodus, abivahenditega või lihtsalt oma keharaskust kasutades. Tavaliste hantlite asemel võib kasutada näiteks veepudeleid, samuti on abiks kummilindid. Paljud linnad pakuvad lisaks avalikus ruumis treeninguvahendeid. Kui kogemust napib, tasub alustada spetsialisti juhendamisel, näiteks spordiklubis.

Iga liikumine loeb

Liikumispüramiidi tipus asub soovitus, mis sobib kõigile: vähenda istumisaega. Maailma Terviseorganisatsioon rõhutab, et iga liikumine – ka kerge – on parem kui pidev istumine. Lapsed, noored ja täiskasvanud peaksid võimalusel katkestama istuvat tegevust nii tihti kui võimalik.

Kui töö või õppimine nõuab pikki tunde arvuti taga, tasub leida võimalusi liikumiseks – näiteks tõusta koosoleku ajal püsti, rääkida telefoniga kõndides või teha pausiks mõned venitused. Keha tänab ka väikeste muutuste eest.

Aktiivsem eluviis algab lihtsatest valikutest. Piisab sellestki, kui päeva jooksul vähendada istumisaega ja lisada 30 minutit tempokat liikumist – või jagada see kaheks 15-minutiliseks aktiivseks pausiks. Peamine on see tegevus teadlikult päevakavasse planeerida.

Loevad ka väikesed muutused igapäevastes harjumustes. Autoga liikujad võiksid parkida teadlikult veidi kaugemale – olgu töö juures, kodu lähedal või poe ees –, et koguda päeva jooksul rohkem samme. Ühistranspordi kasutajatel on võimalus lisada liikumist, kui minna osa teest jalgsi – näiteks astuda maha peatuse võrra varem või kõndida järgmise peatuseni.

Rootsi riikliku planeerimisagentuuri (1976) elluviidud kõnnikiiruse uuringud näitasid, et väikelaps või vanemaealine kõnnib 8–10 minutiga võrreldes noore vormis inimesega palju lühema maa. (Joonise aluseks on allikas Fongar ja Thorén, 2022). Autor/allikas: Tervise arengu instituut

Kui liikumine on vaev, jääb see tihti tegemata

Kui liikumisvõimalused on ligipääsetavad ja mitmekesised, suureneb võimalus, et inimene võtab liikumist igapäevaelu loomuliku osana. Selleks ei pea alati olema spordisaal või tasuline treening – vahel piisab juba hästi planeeritud linnakeskkonna liikumisvõimaluste kasutamisest või tempokast kõnnist tööle või koju.

Ent kui võimalus avaneb, tasub astuda veelgi kaugemale – sõna otseses mõttes. Eesti loodus pakub suurepäraseid liikumisvõimalusi: RMK matkarajad, rabade laudteed ja metsarajad annavad kehale liikumist ja vaimule rahu. Iga samm värskes õhus aitab tasakaalustada pingelist päeva ja toetab nii füüsilist kui vaimset tervist.

Liikumine ei pea olema keeruline, kulukas ega ajamahukas. Oluline on alustada – ja seda saab teha juba täna. Liiguta kasvõi natukene, sest just nii sünnib muutus. Iga liikumine loeb.

Kirjandus:

1. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice | European Heart Journal | Oxford Academic

2. Aradi, R., Halvorsen Thorén, K. and Fjørtoft, I., 2016. The urban landscape as affordance for adolescents' everyday physical activity. Landscape research, 41(5), pp.569-584.

3. Fongar, C. and Thorén, K.H., 2022. Kartlegging av indikatorer for gå-og aktivitetsvennlige nærmiljøer som grunnlag for videre arbeid og systematisering. https://tverga.no/app/uploads/2022/07/thoren_og_fongar_2022_indikatorer_for_ga-_og_aktivitetsvennlige_naermiljoer_-1.pdf

4. Gehl, J, Gemzøe, L, Kirknæs, S & Søndergaard, BS 2006, New city life. Arkitektens Forlag, Kbh.

5. Vapaus. 2025. https://www.vapaus.io/en/news/employee-benefit-bikes-have-increased-employees-bike-use vaadatud 11.03.2025

6. Viigimaa, M. 2018, Õhtuleht. Margus Viigimaa: juba 30 minutit igapäevast kõndi teeb tervisele väga palju head. https://www.ohtuleht.ee/melu/866519/margus-viigimaa-juba-30-minutit-igapaevast-kondi-teeb-tervisele-vaga-palju-head