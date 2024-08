Kõhukinnisus võib kasvatada südamehaiguste riski

Kui inimesel on probleeme kõhukinnisusega, võib see tähendada, et tal on ka suurem oht põdeda südame-veresoonkonnaga seotud haiguseid, selgus uuringust .

Sageli kimbutab inimesi kõhukinnisus, milles ei ole iseenesest midagi erakordset. Varem ei ole aga erilist tähelepanu pööratud sellele, kuivõrd see võib mõjutada riski kardiovaskulaarsete haiguste tekkeks.

Austraalia teadlaste hiljutine analüüs põhines Ühendkuningriigi biopanga andmetel, mis haarasid enam kui 400 000 inimese terviselugu. Uuringust selgus, et inimestel, kes vaevlevad kõhukinnisuse käes, oli kaks kuni kolm korda suurem tõenäosus põdeda tõsiseid südamehaigusi, nagu näiteks südamepuudulikkust või infarkti. Kõrge vererõhk näis ohtu süvendavat.

Levinud kardiovaskulaarseid riskitegureid, nagu kõrget vererõhku, rasvumist ja suitsetamist, on pikka aega peetud südamehaiguste peamiseks aluspõhjuseks. Need tegurid üksi ei selgita aga südamehaiguste esinemist täielikult. Antud uuringus uuriti kõhukinnisuse võimalikku rolli täiendava riskitegurina. Analüüsis osalenud inimesed, kellel oli nii kõrgvererõhktõbi kui ka kõhukinnisus, kannatasid kolmandiku võrra sagedamini südamehaiguse käes.

Ilmselt üks kuulsamaid näiteid kroonilise kõhukinnisuse võimalikust ohtlikust tagajärjest puudutab laulja Elvis Presleyt. Ta suri 1977. aastal 42-aastaselt infarkti tõttu just end tualetis kergendades.

Kuigi Elvise surma ümber on endiselt palju segast ja ilmselt mängisid rolli mitmed tegurid, sh nõrk süda, on tõsi ka see, et laulja kannatas kroonilise kõhukinnisuse all, mis oli osalt tingitud valest toitumisest ja valuvaigistitest. Tal oli ka väändunud ja laienenud käärsool, mis omakorda põhjustas kõhukinnisust. Kuigi Elvise surma täpse aluspõhjuse arutletakse endiselt, oletavad mõned eksperdid, sealhulgas tema isiklik arst, et jõuliselt tualetis surudes võis tõusta tema vererõhk ja südame löögisagedus ohtlikule tasemele.

Ühendkuningriigi biopanga uued uuringud näitavad, et kõhukinnisus on tõesti kõrge vererõhu ja tõsiste kardiovaskulaarsete haiguste alahinnatud riskitegur.

Kõhukinnisus on üks levinumaid seedetrakti häireid, mis mõjutab ligikaudu veerandit maailma elanikkonnast. Hiljutised uuringud näitavad, et inimese seedimine on tihedalt seotud tema üldise tervisega. Kokkuvõttes viitavad uuringu tulemused sellele, et olulisel osal elanikkonnast võib olla soolestiku tervise tõttu suurem risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse.