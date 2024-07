Magistritöö: Eesti noored toetavad e-sigarettidele kehtivaid piiranguid

Ehkki e-sigarettide populaarsus on noorte seas tõusuteel, selgus Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritööst, et noored täiskasvanud on nende kahjulikust mõjust suuresti teadlikud ja peavad riigi kehtestatud piiranguid põhjendatuks.

Magistritöö autor, igapäevaselt maksu- ja tolliametis töötav Marili Rihkrand tunnistas, et mitmed uuringud on näidanud, et nii Eestis kui ka mujal maailmas on alternatiivsete tubakatoodete, eriti e-sigarettide ja nendega seotud toodete tarbimine kasvav probleem. Noorte jaoks teevad e-sigareti meeldivaks nende vedelikku segatud erinevad lõhna- ja maitseained, millele Eestis on seatud piirangud.

"Magistritöö eesmärk oli teada saada, milline on noorte teadlikkus ja hoiakud keelatud e-vedelikke sisaldavate e-sigarettide osas. Uuringule tuginedes leidsin, et erinevad riiklikud ning rahvusvahelised asutused peaksid astuma täiendavaid samme, et piirata noorte ligipääsu nendele toodetele ning tõsta nende endi teadlikkust toote võimalikest kahjulikest mõjudest," selgitas Rihkrand.

Oma töös keskendus ta 18-30-aastaste noorte vaadetele ja hoiakutele. "Minule teadaolevalt ei ole varasemalt seda suunda uuritud, mistõttu puudusid ka täpsemad teadmised, millised on nende hoiakud. Samuti on erinevate uuringutega kindlaks tehtud, et tavasigarettide tarbimine on langustrendis, samas kui e-sigaretid koguvad populaarsust, olles noorte seas ühed levinumad tubakatooted," sõnas Rihkrand.

Uuringus kasutas Rihkrand kokku 20 küsimusega ankeetküsimustikku, mille täpne küsimuste arv sõltus sellest, kas vastaja on e-sigaretti proovinud või mitte. Küsimustikule vastas 175 inimest, kellest umbes kaks kolmandikku olid naised. Ligi pooltel oli keskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil ja 83 protsenti oli ise e-sigaretti proovinud.

Tulemused

"Tulemustest selgus, et noored on üpriski teadlikud seatud piirangutest ja nende peamiseks infoallikaks on sotsiaalmeedia, sõbrad ning televisioon. Samuti selgus, et noored pigem toetavad seatud piiranguid ja leiavad, et need on põhjendatud. Kuigi noored peavad maitseid meeldivateks, ei poolda nad piirangutest kõrvalekaldumist. Nad on veendunud, et suudaksid soovi korral nende tarbimisest loobuda," avaldas Rihkrand.

Muu hulgas tõid noored Rihkrandi sõnul välja, et e-sigarettide tarbimist vähendaks kõige paremini ühtsed riikideülesed piirangud, näiteks üle Euroopa Liidu, ning toodete kättesaadavuse vähendamine.

"Minu hinnangul ja magistritöös selgunud tulemuste põhjal peaksid erinevad teemaga tegelevad asutused panustama rohkem teavituskampaaniatesse ja haridusprogrammidesse, et tõsta noorte teadlikkust toodete tervise mõjudest ning seatud piirangute põhjustest," leidis Rihkrand.

Kokkuvõttes tõdeb Rihkrand, et kuigi noorte jaoks on e-sigarettides sisalduvad maitsed meeldivad, toetavad nad kehtestatud piiranguid ja usuvad nende põhjendatusse. Lisaks on nad valmis nende toodete tarbimisest hoiduma, isegi kui oleksid oma tutvusringkonnas ainsad, kes neid ei tarbi.

Loe magistritööd "Eesti noorte hoiakud keelatud maitsetega e-sigarettide suhtes" Tallinna Tehnikaülikooli digikogus.