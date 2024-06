Kolmandik maailma inimestest liigub liiga vähe

Elutempo on tänases maailmas kiire, aga inimesed ise liiguvad üha vähem. Suure üleilmse uuringu järgi liigub ligi kolmandik maailma inimestest liiga vähe, see liikumatus kujutab endast aga suurt ohtu tervisele.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO korraldatud uuringust ilmneb, et aastal 2022 ei liikunud piisavalt tervelt 1,8 miljardit täiskasvanud inimest, mis teeb 31 protsenti maailma täiskasvanutest. Veel aastal 2010 oli see protsent 26.

Füüsiline liikumatus on WHO hinnangul seega suur terviseoht maailma rahvastikule, mis soodustab krooniliste haiguste laia levikut.

Maailma Terviseorganisatsioon ise soovitab täiskasvanud inimestel tegeleda mõõdukalt koormava füüsilise liikumisega nagu jalutamise, jalgrattasõidu või kas või koduste majapidamistöödega vähemalt 150 minutit ehk kaks ja pool tundi nädalas.

Või kui soovitakse tegeleda intensiivsema liikumise nagu jooksu või võistlusspordiga, siis tuleks seda nädalas teha vähemalt 75 minutit ehk tund ja veerand.

Uuring, mille autoreiks on Maailma Terviseorganisatsiooni Genfis asuva mittenakkushaiguste osakonna epidemioloog Gretchen Stevens koos kolleegidega, prognoosib, et praeguse suundumuse jätkudes jõuab ebapiisavalt liikuvate täiskasvanute protsent maailmas viie-kuue aastaga 35-ni.

WHO enda seatud eesmärk oleks aga hoopis langetada väheliikuvate inimeste osakaalu käesoleva aastakümne lõpuks 15 protsendi võrra.

Eri maade vahel tuvastas uuring suuri erinevusi. Kui näiteks Araabia Ühendemiraatides ei ole piisavalt füüsiliselt aktiivsed tervelt 66 protsenti täiskasvanutest, siis Malawis on liiga vähe liikujaid ainult kolm protsenti.

Eestis ja meie naabermaades jääb see protsent õnneks alla 20.

Aga avaldub ka sooline lõhe: naiste seas on liiga vähe liikujaid üleilmselt 34 protsenti, meeste seas 29 protsenti.

Ajakirjas The Lancet Global Health avaldatud uuringu autorid jõudsid oma tulemusteni mitmesaja varem tehtud uuringu põhjal, mis hõlmasid ühtekokku ligi kuut miljonit inimest 163 maal.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.