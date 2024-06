Tibu seostab häälitsusi ja kujundeid nagu inimene

Kui näidata inimesele kahte geomeetrilist kujundit, üks neist lainelise piirjoonega ja teine nurklikuga, ja küsida, kumb neist on buba ja kumb kiki, siis vastus on selge ja ühene: laineline on buba ja nurklik on kiki.

Tundub ju kuidagi loogiline, eks ole? Suurem osa inimesi vastab just nii, sõltumata emakeelest ja olenemata sellest, et sõnadel buba ja kiki ei ole suuremas osas maailma keeltest tähendust.

Nüüd tuleb välja, et samasugune loogika või samasugune tunnetus on ka teistel olenditel peale inimese, vähemalt kanadel ja õigupoolst juba kanatibudel.

Just tibudega tegid Maria Loconsole ja ta kolleegid Itaaliast Padova Ülikoolist katseid. Just tibude ja mitte vanade kanade või kukkedega seepärast, et teada saada, kas kalduvus seostada bubat ja kikit erisuguste kujunditega on neil toredatel kodulindudel juba kaasa sündinud.

Just kanatibud sobivad katseloomadeks eriti hästi seetõttu, et nad suudavad juba sünnist saati oma ümbruskonnas suurepäraselt orienteeruda ja tegutseda. Nii saab katseid teha väga noorte tibudega ja olla päris kindel, et nad ei ole buba-kiki-eristust juba elukogemuse pinnalt märkamatult omandanud.

Katse käis aga nii, et teadlased riputasid katsepuuri üles vaheseina, mille tagant võis ümbrust uudistav kolme päeva vanune katsetibu avastada sinna teadlaste pandud maitsva toidupala.

Kui sellise võimaluse olemasolu oli tibule selgeks saanud, asetasid teadlased tibu ette juba kaks vaheseina, ühele joonistatud lainelise piirjoonega kujund, teisele nurklikuga. Siis lasid teadlased valjuhääldist kõlada kas häälitsusel buba või häälitsusel kiki.

Ja tõesti-tõesti! Kui valjuhääldist kostis buba, siis suundus tibu suuremal osal juhtudest just lainelise piirjoonega kujundiga vaheseina taha, kui aga kiki, siis nurkliku piirjoonega kujundiga vaheseina taha.

Ehk siis tundus, et tibu taipas tajuda häälitsust buba või kiki vihjena, kumma seina taha tasub vaadata, ja oli valmis neid häälitsusi kujunditega seostama just sedapidi, nagu loota oligi.

Nähtus on põnev ja pakub teadlastele mõistatamist, millest ta tuleneb. Pärast tibukatseid tuleb tõdeda, et vist ei tulenegi buba-kiki-efekt inimesele omasest keelelisest suhestumusest maailmaga, vaid on juba mingis mõttes keele-eelne.

Võrguvaramus bioRxiv annavad Loconsole ja kaasautorid oma uurimistööst lähemalt teada.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.