Tants teeb saledaks

Ajal, mil ülekaalulisus maakera inimesi enam ja enam rõhub, on hea teada, et mõnusad tantsuliigutused aitavad keha saleda hoida.

Hiina teadlased on teinud mitut varasemat uuringut kokku võtva metaanalüüsi, mille põhjal väidavad, et tants on kõige muu vahva kõrval ka tõhus kaalulangetusvõte.

Üleüldse näitavad teadusuuringud selgelt, et üks tõhusamaid võimalusi kehakaalu kas alandada või sobivas vahemikus pidada on viljeleda elulaadi, milles on tähtsal kohal tervislik toit ja piisav kehaline aktiivsus.

Teisalt tuleb teadusuuringute põhjal aga tõdeda, et eelkirjeldatud elulaadi viljelemine võib mõnedele inimestele olla ääretult raske ja jätkussuutmatu ettevõtmine.

Longjun Jing Xiangtanis asuvast Hunani Teadus- ja Tehnikaülikoolist otsis koos kolleegidega seitsmest teadustööde andmebaasist välja enam kui 600 uuringut, mis käsitlesid just liikumise rolli kehakaalu hoidmise ja langetamise saavutamisel.

Uuringute sisu analüüsides õnnestus neil tähele panna, et on siiski olemas ka üks niisugune liikumisharrastus, mis ei tarvitse olla kehaliselt ülearu koormav ja võib pakkuda rohkesti rõõmu, kuid on kaalukontrolliks ikkagi märkimisväärselt tõhus.

See liikumisharrastus on tantsimine. See aitab soovitava kehakaaluni jõuda nii kergelt ülekaalulistel kui ka tugevalt rasvunud inimestel.

Jing ja kaasautorid tähendavad ajakirjas Plos One, et tantsimine võib paljude inimeste jaoks olla kestlikum harrastus kui tervisejooks või jõusaalis harjutamine, sest tantsu puhul ei asetse vaimne fookus mitte niivõrd meetrite, minutite või korduste arvul, vaid tegevuse meelelahutuslikul aspektil.

Teadlased tõdevad, et kehakaalule, lihastoonusele, tasakaaluhoiule ja koordinatsioonile mõjub hästi peaaegu igasugune tantsustiil, kui sellega regulaarselt tegelda. Ja mida hoogsam tants on, seda kiiremini kasu tuleb.

