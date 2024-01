Teadlased keelduvad täpsusega rabanud Jaapani kuu-maandurit maha kandmast

Jaapani kosmoseaparaat maandus edukalt Kuul, kuid lõpetas rikke tõttu mõned tunnid hiljem töö. Teadlased loodavad, et hea õnne korral võib masin taas käivituda.

Jaapanist sai laupäeval viies riik, mis on saatnud oma sondi ühes tükis Kuu pinnale. Kuigi kosmoseaparaat töötas Kuul vaid paar tundi ja lülitus siis elektrisüsteemi tõrke tõttu välja, oli see siiani ajaloo täpseim maandumine, vahendab Nature.

Kuu uurimiseks mõeldud maandur (SLIM) puutus taevakeha pinda Shioli kraatri lähedal, Kuu ekvaatorist lõunas, laupäeva varahommikul. Aparaat maandus ligi neli kuud pärast kanderaketi starti Tanegashima kosmosekeskusest.

Kosmoseaparaadile sai saatuslikuks rike, mille mõjul ei hakanud päikesepaneelid elektrit tootma. Loetud tunnid, mis SLIM andmeid edastas, töötas see akupeal.

Jaapan maandus Kuul kaks nädalat pärast Ameeria eraettevõtte juba vahetult pärast starti nurjunud missiooni. Jaapanlased proovisid viimati Kuule jõuda aasta eest. Toona kukkus riigis tegutseva eraettevõtte maandur puruks.

Uuenduslik tehnoloogia

Ekspertide hinnagul teeb Jaapani kuureisi tähelepanuväärseks SLIM-i maandumisel saavutatud täpsus. Kui varasematel maandumistel on teiste riikide sondid sihtmärgist paari kuni kümne kilomeetriga mööda pannud, eksisid jaapanlased vaid saja meetriga.

Selleks kasutas SLIM uut kaamerapõhist navigatsioonitehnoloogiat, millega Kuu kohal lennates taevakeha pinda pildistati ja kogutud info pardakaartidele kohaldati.

Miks ebaõnnestuti?

Vaatlejad kahtlustavad, et SLIM võis maandudes rulluda ja seetõttu pole võimalik päikesepaneele Päikese poole pöörata. Samas lootsid JAXA insenerid, et kui päikesevalgus peaks siiski ühel hetkel paneelideni jõudma, võib aparaat taas ellu ärgata.

Enne maandumist pidi SLIM välja paiskama ka kaks robotit, mis maandurit pildistaks. See, kas robotid masinast väljutati, on veel ebaselge.

Kui SLIM taas tööle hakkab, plaanivad teadlased kasutada selle kaamerat – ainsat teaduslikku instrumenti pardal, et otsida potentsiaalselt Kuu tahkunud vahevöös sisalduvat oliviiniks nimetatavat mineraali. Oliiviniühendite avastamine oleks oluline, kuna võib päevavalgele tuua uusi tõendeid toetamaks hüpoteesi, mille kohaselt oli Kuu kunagi osa Maast.

Võidujooks Kuule

Jaapanlaste hinnagul annab SLIM-i täpne maandumistehnoloogia neile edumaa USA juhitud Artemise programmi ees. Ameeriklaste eesmärk on inimene taas Kuule toimetada 2026. aastal.

Kuigi SLIM paneb Aasia uues Kuu võidujooksus särama, võib see omakorda süvendada piirkonna kosmoseriikide konkurentsi. Nüüd, kui Indial ja Jaapanil on olemas tehnoloogia pehmelt Kuul maandumiseks, konkureerivad nad planeerimisjärgus oleva Kuu lõunapoolust uuriva ühismissiooni (LUPEX) kaudu Hiina Chang'e-7 missiooniga. Ka hiinlaste eesmärk on maanduda Kuul 2026. aastal ja otsida sealt jääd.

Pärast USA ebaõnnestumist on SLIM juba teine katse sel aastal Kuule jõuda. Veebruaris tahab esimese eraettevõttena Kuul maanduda USA Intuitive Machines. 2024. aastasse on planeeritud ka Hiina Chang'e-6 missiooni, mille eesmärk on koguda proove Kuu tagaküljelt.