Väikesi Magalhãesi pilvi on kaks

On ikka hea tunne, kui mäletad, et kausipõhjas peaks alles olema veel üks piparkook, aga siis näed, et tegelikult on neid seal lausa kaks! Sama tunne võib olla astronoomidel, kui selgub, et seal, kus nad arvasid olevat vaid ühe galaktika, on galaktikaid tegelikult kaks.

Aga just nii on juhtunud, ja meile veel erakordselt lähedal. Suur rahvusvaheline astronoomide seltskond on saanud tõendeid, et Väike Magalhãesi Pilv, lõunataevas udulaiguna näha olev kääbusgalaktika, meie Linnutee galaktika kaaslane, ei olegi tegelikult mitte üks galaktika, vaid kaks.

Üks väike galaktika asub Maa pealt vaadates lihtsalt teise väikese galaktika taga.

Teadlased analüüsisid Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseobservatooriumi Gaia kogutud anmdeid Väikesesse Magalhãesi Pilve kuuluvate tähtede liikumise kohta.

Täiendavaid andmeid tähtedevahelise aine kohta andis Lääne-Austraalias asuv raadioteleskoopide võrgustik ASKAP.

Selgus, et Väikese Magalhãesi Pilve kaks osist liiguvad eri kiirusel — lähem osis natuke kiiremini kui kaugem. Peale selle on ka osiste keemiline koostis natuke erisugune.

Väikest Magalhãesi Pilve ei nimetata väikeseks selle pärast, et ta on kääbusgalaktika, vaid selle pärast, et tema kõrval paistab lõunataevas veel üks väike, aga natuke suurem galaktika nimega Suur Magalhãesi Pilv.

Nüüd on siis Magalhãesi pilvi sisuliselt kolm, ainult et milline Väikese Magalhãesi pilve komponentidest on tegelikult keskmine ja milline päriselt väike Magalhãesi pilv, on praegu veel vara öelda, sest mõlemad osised paistavad esialgsetel andmetel olema enam-vähem ühe suured.

Lähem neist on meist umbes 199 tuhande, kaugem umbes 215 tuhande valgusaasta kaugusel.

Kahtlusi, et väikesi Magalhãesi pilvi võib tegelikult olla kaks, hakkas astronoomidel sugenema juba läinud sajandi eelviimase aastakümne lõpu poole, aga tõendeid ei olnud siis lõplikuks selguseks piisavalt.

Nüüd esitavad uuringu autorid võrguvaramus arXiv tõendust rohkesti juurde.

