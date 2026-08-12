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Galerii: päikesevarjutust jälgisid inimesed üle kogu maailma

Universum
Päikesevarjutus
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Universum

Eestis näeb täielikku päikesevarjutust aastal 2126. Osalist päikesevarjutust sai aga kolmapäeval vaadata ka Eestis. Tallinnas saavutas see tipphetke kell 20.53, mil kuu kattis enam kui 80 protsenti päikesekettast.

Islandil toimus veidi enne kell 21.00 täielik päikesevarjutus ning Hispaanias mõnikümmend minutit hiljem. Osalist päikesevarjutust nägid miljonid eurooplased, aga ka Kanada, USA põhjaosa ning Loode-Aafrika elanikud.

Viimati oli täielikku päikesevarjutust võimalik Euroopas näha 11. augustil 1999.

Suur osa Hispaaniast mattus kolmapäeval täielikku pimedusse, kui kuu kattis päikese, mida jälgisid tuhanded pealtvaatajad üle kogu riigi.

Täielik päikesevarjutus kestis Burgose lähedal Lodosos vähem kui kaks minutit ja pakkus rõõmu tuhandetele inimestele, kes jälgisid nähtust ohutuse tagamiseks spetsiaalsete prillidega, teatas sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

Miljonid eurooplased vaatasid kolmapäeval aukartusega taevasse, kui haruldane täielik päikesevarjutus ületas osa mandrist ja paiskas osa Hispaaniast päevasel ajal pimedusse.

Kuu poolt päikese varjamisel tekkiv vari sai alguse Venemaa kaugest arktilisest põhjaosast Eesti aja järgi umbes kell 20.00 ning jätkas oma teekonda kaarekujuliselt üle Gröönimaa ja Islandi.

Hispaanias, kus täielik päikesevarjutus oli kõige paremini vaadeldav, läbis vari riigi diagonaalselt Atlandi ookeani põhjarannikult Vahemereni, kus see kadus Eesti aja järgi umbes kell 21.30.

Täielik päikesevarjutus mattis Islandi pimedusse

Täielik päikesevarjutus mattis Lääne-Islandi kolmapäeval pimedusse, kuigi tihe pilvkate takistas tuhandetel uudishimulikel pealtvaatajatel nägemast, kuidas päike kuu taha kaob, teatas kohapealt uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

Täielik pimedus laskus pealinnast Reykjavíkist umbes 50 kilomeetrit edelas asuvale Keflavíkile kell 20.47 Eesti aja järgi.

Toimetaja: Johanna Alvin

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