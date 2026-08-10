Perseiidide meteoorivool saavutab sel nädalal haripunkti

Ööl vastu neljapäeva on võimalik põhjapoolkera öötaevas jälgida perseiidide meteoorivoolu haripunkti: parimal juhul võib tunni jooksul näha 50 kuni 100 meteoori. Samal õhtul näeb Eestis ka osalist päikesevarjutust .

Tänavu pakuvad augustiööd erakordset vaatemängu: samale ajale langevad nii haruldane kuue planeedi paraad, päikesevarjutus kui ka perseiidide tähesadu. Kuumade suveööde tulevärk jõuab haripunkti kolmapäeva öösel vastu neljapäeva. Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA andmetel võib ideaalsetes tingimustes näha 50–100 meteoori tunnis.

Eestis tasub geograafiliste eripärade tõttu ootused madalamal hoida. Ühelt poolt püsib meteoorivoolu radiant ehk punkt, kust paistavad meteoorid taevavõlvil lähtuvat, taevalaotusel üsna kõrgel. Teisalt ei lähe Eestis öösel endiselt täiesti pimedaks ja terve öö kestab astronoomiline videvik. See tähendab, et Eesti taevas näeb peamiselt vaid heledamaid sähvatusi ja suuremaid tulikerasid ehk boliide.

Valgusreostusest eemale

Astronoomilises mõttes on nn langevad tähed tegelikult kosmiline praht. Igal aastal läbib Maa oma orbiidil piirkondi, kuhu komeedid või asteroidid on jätnud endast maha suuri tolmupilvi. Need väikesed prahiosakesed sööstavad Maa atmosfääri tohutu kiirusega, hakkavad ülikõrge temperatuuri mõjul aurustuma ja tekitavad vaatlejatele tuttavaid valgusjutte.

Perseiidide taga on komeet 109P/Swift-Tuttle – hiiglaslik lumine tolmupall teeb tiiru ümber Päikese 133 aastaga. Järgmisel korral jõuab taevakeha Maa lähistele alles aastal 2125. Inimkond on selle komeedi tolmujälgi taevas imetlenud juba üle 2000 aasta.

Perseiide peetakse aasta oodatuimaks meteoorivooluks mitmel põhjusel. Esiteks on need tuntud väga eredate tulesähvatuste ehk boliidide poolest. Teiseks soosib vaatlust soe suveilm ehk vaatlejad ei pea heade tingimuste nimel külmadel talveöödel õues kannatama. Tänavu muudab olukorra eriti soodsaks Kuu faas: haripunkti ajal on käes kuuloomine, mistõttu ei pea meteoorid kuult peegelduva valgusega konkureerima.

Parima vaatluselamuse saamiseks tuleb seada sammud õue pärast pimeduse saabumist. Valgusreostus muudab taeva heledaks ja peidab nõrgemad sähvatused halastamatult. Sestap soovitavad teadlased otsida vaatluseks selge taevaga paiga linnatuledest eemal.

Kõige tihedamat tähesadu näeb ööl vastu neljapäeva südaööst koiduni. Inimsilm vajab aga pimedusega kohanemiseks aega: astronoomid soovitavad anda silmadele vähemalt pool tundi harjumisaega ja vältida sel ajal igasuguseid valgusallikaid. Isegi korraks heleda ekraani vaatamine nullib kohanemise hetkega.

Sihipäraseks vaatluseks tasub heita selili. Texase McDonaldi observatooriumi astronoom Zach Vanderbosch soovitab valida taevas ühe piirkonna ja hoida pilku püsivalt seal. Pärast pimedusega kohanemist märkab silm kiiret sähvatust kas või silmanurgast.

Hea vaatlusaasta

Eestis on augustiööd taevase vaatemängu jälgimiseks juba piisavalt pikad ja pimedad. Siinne põhjamaine asukoht annab vaatlejale suure eelise, sest perseiididele nime andnud Perseuse tähtkuju tõuseb horisondi kohale suhteliselt varakult. Kohalikud harrastusastronoomid soovitavad end öiseks retkeks soojalt riidesse panna: magamismatt või tekid aitavad kaitsta maapinna niiskuse ja külma eest.

Langevaid tähti vaadeldes tasub meeles pidada, et neid põhjustavad tolmukübemed on enamasti pisikese liivatera mõõtu. Väiksest massist hoolimata vabaneb osakese atmosfääri sisenemisel tohutu kineetiline energia. Suuremad, herneterasuurused osakesed jätavad taevasse mõneks sekundiks lausa hõõguva suitsujälje.

Iga-aastane vaatlus annab teadlastele olulist infot: meteoorivoolu tihedus ja osakeste jaotus aitavad täpsustada komeedi lagunemise mudeleid. Prahirajad ei jagune kosmoses ühtlaselt ja tihedamad tolmupilved orbiidil pakuvad uurijatele väärtuslikku teavet kosmilise materjali liikumise kohta.

Nagu öeldud, näeb Eestis 12. augustil ka osalist päikesevarjutust. Tallinnas algab varjutuse astronoomiline vaatemäng kell 20.02. Osaline varjutus saavutab Eestis oma maksimumi kell 20.53, mil päike meenutab kitsast noorkuud. Kogu sündmus kestab tund ja 18 minutit, lõppedes kell 21.19, kui päike horisondi taha vajub.