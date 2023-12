Galaktikate kokkupõrge lõi Linnutee keskele lati

Nüüd väidab rühm teadlasi, et selle pikliku lati kujunemisele on tugevalt kaasa aidanud üks ajalooliselt teada olev galaktikatevaheline kokkupõrge.

Samasuguseid latte tuleb ette suurema osa spiraalsete galaktikate keskel.

Teadlased on oletanud, et galaktikate kesklatid võivad tekkida lihtsalt galaktika aine tiheduslainete pikaajalisel toimel, aga viimasel ajal on mõeldud, et latid võivad moodustuda ka galaktika kokkupõrke tagajärjel teise galaktikaga.

Meie oma Linnutee galaktika on aegade jooksul põrganud kokku mitme väiksema galaktikaga.

Neist kokkupõrgetest oleme tagantjärele teada saanud Linnutee tähtede liikumise täpse analüüsi järgi, mida on teha võimaldanud Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseteleskoobi Gaia tehtud enneolematult täpsed mõõtmised.

Üks suuremaid neist kokkupõrkeist, kääbusgalaktikaga Gaia-Enceladus, toimus umbes 8–11 miljardit aastat tagasi.

Huvitaval kombel näitavad mudelid, et umbes selsamal ajavahemikul kujunes välja ka Linnutee keskne latt.

Alex Merrow Inglismaalt Liverpoolist John Mooresi Ülikoolist ja ta kolleegid tahtsid teada, kas kahe sündmuse vahel võis olla ka põhjuslikke seoseid.

Selleks mudeldasid nad arvuti peal võimalikke sündmuste käike Linnutee ajaloos.

Tulemused võimaldavad neil nüüd võrguvaramus arXiv avaldatud eelretsenseerimata artiklis kirjutada, et tõenäoliselt aitas Linnutee ja Gaia-Enceladuse kokkupõrge lati moodustumust kiirendada.

Latt oleks Linnutee keskele arvatavasti tekkinud ka ilma Gaia-Enceladuse abita, aga arvatavasti umbes kaks miljardit aastat hiljem.

