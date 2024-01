Jaapani kuu-maandur hakkas uuesti tööle

Peale üheksa päeva kestunud pausi langes jaapanlaste kuu-maanduri SLIM päikesepaneelidele piisavalt valgust, et kosmoseaparaat sai uuesti tööle hakata. Nüüd jätkab see plaanitud Kuu koostise ja päritolu uuringuid.

Jaapani kosmoseagentuur JAXA sai kuu-maandur SLIM-iga uuesti ühendust 28. jaanuaril. SLIM maandus Kuul ekvaatori lähistel kraatrinõlvale. Agentuur andis X-i (endine Twitter) vahendusel teada, et peale ühenduse taastumist jätkas maandur tööd, vahendab Nature News.

SLIM laskus Kuu pinnale ettenähtud maandumispaigast umbes 55 meetri kaugusel, sooritades seega senise ajaloo kõige täpsema kuumaandumise. Siiski polnud maandumine päris sujuv. Harvard-Smithsoniani astrofüüsikakeskuse astrofüüsiku Jonathan McDowelli sõnul lõpetasid kaks maanduri mootorit töö Kuu pinnast vaid 50 meetri kõrgusel. See rikkus kosmoseaparaadi tasakaalu ja aparaat kiskus oma trajektooril viltu.

Laskumise ajal saatis SLIM välja pesapallisuuruse kahe kaameraga uuringuroboti. Roboti tehtud ülesvõttelt on näha, et maandur võis kalduda tagurpidi asendisse. Ühtlasi olid SLIM-i päikesepaneelid nihke järel suunatud Päikesest eemale, mistõttu ei suutnud need maandurit enam piisava energiaga varustada.

Kreeni vajunud maandur pidas ligi kolm tundi vastu üksnes aku toel. Kui akut jäi alles veel 12 protsenti selle kogumahtuvusest, lülitas JAXA maanduri toite välja. Nii loodeti, et SLIM hakkab tõenäolisemalt uuesti akut laadima, kui Päike selleks horisondil soodsamasse asendisse liigub. Maanduri aku laadiski end uuesti täis ilmselt seetõttu, et muutus päikesevalguse suund. Kui valgus taas maanduri paneele tabas, saigi laadimine McDowelli sõnul taas alata.

Taaskäivitumise järel tegi SLIM-i mitmel lainepikkusel pilte tegevkaamera foto kivisest kuupinnast. Maandurit juhtiv meeskond andis pildile jäänud rahnudele nimed koeratõugude järgi, nagu Mängupuudel, Shiba inu ja Bulldog. Edaspidi hakkab kaamera otsima Kuu pinnasest oliviini jälgi. Mineraal võib anda uut aimdust Kuu tekkeloost.

JAXA kõneisiku sõnul jätkab maandur kaaslase pinna pildistamist seni, kui Päike Kuul jaanuari lõpus loojub. Samuti saab agentuur maanduri nii-öelda teise tulemise käigus näha, kui kaua see enne loojangu saabumist vastu peab. Ühtlasi peaks missioon pakkuma uut teadmist Kuu keemilise koostise kohta.