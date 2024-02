Esimesel USA erafirmal õnnestus oma sond Kuul maandada

Ameerika eraettevõtte Intuitive Machines kuu-maandur Odysseus jõudis Kuu pinnale. See on ameeriklaste jaoks esimene õnnestunud maandumine viimase pea 60 aasta jooksul.

Intuitive Machines teatas, et Odysseus maandus edukalt Kuu pinnal 23. veebruaril kell 1.23 Eesti aja järgi, vahendab Gizmodo.

Odysseys lähetati SpaceX Falcon 9 raketi pardal Kuu suunas teele 15. veebruaril. Teekonna läbimiseks kulus kaheksa päeva. Pärast edukalt kaaslase orbiidile jõudmist toimetas kuu-maandur 12 veost Kuule lõunapooluse lähedale Malapert A kraatri lähistele.

Algselt pidi Odysseus Kuule maanduma Eesti aja järgi 22. veebruaril kell 23.24. Lennujuhid otsustasid teha aga enne maandumist ümber Kuu veel üks tiir, kuna kuu-maanduril tekkis probleeme lasersensoriga. Ettevõte lootis kasutada laserit Kuu pinna kaardistamiseks, et leida sealt ohutu paik maandumiseks. Puudujäägi kompeneerimiseks kasutasid lennujuhid NASA teisi pardainstrumente, et need aitaksid Odysseusel maanduda.

Intuitive Machines'i missioon IM-1 on osa NASA kommerts-kuulendude CLPS programmist. Agentuur loodab erasektorile suunatud tellimuste ja oma teadmuspagasi jagamisega äratada selle huvi kosmosetehnoloogia arendamise vastu. Pikemas plaanis võiks muuta see Maa-lähedasi kosmosemissioone odavamaks. Näiteks võiksid agentuuri nägemuses erafirmad üle võtta tulevikus Kuule rajatava baaside varustamise.

Ameeriklaste kosmoseagentuur kasutas sel korral Odysseust kuue instrumendi Kuule toimetamiseks, millega uurida Kuule laskuvate maandurite ülespaisatavat tolmu. Samuti huvitab NASA-t kosmiliste ilmastikuolude ja kuupinna vastastikmõju. Muu hulgas kavatseb NASA teha ka raadioastronoomia eksperimente, katsetada täppismaandumise tehnoloogiat ning paneb proovile ka side- ja navigatsioonisõlme, pidades silmas tulevasi mehitamata lende. Kokku maksis NASA missiooni eest ligi 110 miljonit eurot.

Ühtlasi kannab Odysseus kaasas Embry-Riddle Lennundusülikooli tudengite loodud kaamerasüsteemi. Viimased lootsid, et see eraldub maanduri küljest enne maandumist ja jäädvustab laskumishetke. Ühtlasi on pardal 600 grammi raskune kahe kaameraga süsteem ILO-X, mis püüab jäädvustada Linnuteed Kuult vaadatuna.

Odysseus peaks töötama umbes nädala. Seejärel loojub Kuu lõunapoolusel Päike ja maanduri energiaga varustamiseks pole enam piisavalt valgust.

Varasemalt on suutnud oma uurimisaparaadi edukalt Kuu pinnale toimetada vaid käputäis riike: Nõukogude Liit, Hiina, India, USA ja sel aastal ka Jaapan.