Ujumine tugevdab südant tõhusamalt kui jooksmine

Tervis
Foto: Denitsa Kireva / Pexels
Et süda püsiks terve ja tugev, võib kasuks tulla kehaline liikumine. Brasiilia teadlaste uurimistöö põhjal on selgunud, et ujumine on südame tugevdamisel tõhusam kui jooksmine, vähemalt närilistel.

On juba teada, et nii ujumisest kui ka jooksmisest, kui neid õigesti teha ja mitte üle pingutada, võib südame tervisele kasu tõusta.

Andrey Jorge Serra São Paulo Föderaalülikoolist ja ta kolleegid soovisid aga lähemalt välja uurida, kumb neist kahest sportimisviisist see kõige tõhusam on. Selleks tegid nad katseid rottide peal.

Rotid jagati kolme rühma. Üks rühm ei teinud üldse trenni, teine pandi viiel päeval nädalas tunniks ajaks jooksma ja kolmas ujuma, kokku kaheksa nädalat.

Selleks, et jooksmise ja ujumise kui erisuguste liikumisviiside intensiivsust võrrelda, mõõtsid teadlased rottide hapnikutarvitust.

Selgus, et nii jooksjatel kui ka ujujatel rottidel oli viimase trenni ajaks hapniku tarbimise tõhusus esimese trenniga võrreldes kasvanud üle viie protsendi.

Kuid ainult ujujatel oli südames näha ka olulisi struktuurimuutusi. Neil oli suurenenud kogu südame mass, eelkõige aga vasaku vatsakese mass. Jooksutrenni teinud rottidel püsis südamemass üsna samasugune kui trenni üldse mitte teinud rottidel.

Teadlased uurisid ka nende südamemuutuste ehk südame füsioloogilise hüpertroofiaga seotud geenide aktiivsust ja valgusünteesi. Ka neis näitajais oli ujumisega tegelnud rottidel märgata suuremaid muutusi kui jooksurottidel.

Tulemused on nad nüüd avaldanud ajakirjas Scientific Reports.

Teadlased märgivad, et ujumisel võib olla eriline toime ka südamelihase taastumisele.

Uutest teadmistest on kasu teaduselegi, sest nüüd on võimalik ujumise ja jooksmise füsioloogilist mõju paremini üksteisest eristada. Seni ei ole kehalise liikumise vormide erinevusi sedalaadi uuringuis nende sõnul alati vajaliku selgusega arvesse võetud.

Praeguses uuringus said südame struktuuri muutusi korraldavad molekulaarsed mehhanismid ka üleüldse natuke selgemaks kui enne.

Inimesed valivad spordiala suuresti isiklikest eelistustest ja võimetest lähtuvalt, kuid kui rottkatsete tulemusi õnnestub edaspidi ka inimestele laiendada, saab spordiala valida selle võrra teadlikumalt.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo