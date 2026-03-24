Juba kerkiva kajakapesa eemaldamiseks võib olla hilja

Loodus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Loodus

Lindude pesitsusaeg on käes. Ehkki enamik linde veab alles materjali kokku, ei pruugi pooliku pesa eemaldamine enam pesitsust ära hoida, märkis Eesti ornitoloogiaühingu kommunikatsioonispetsialist Agur Paesüld.

Ornitoloogide ja nii mõnegi tavakodaniku jaoks on lindude pesitsemine aasta suursündmus. Kõik inimesed nende vaimustust siiski ei jaga ja Paesülla sõnul võivad pesitsevad linnud tõepoolest inimest kohati häirida. "Just siis, kui pojad kooruvad ja hakkavad ringi kakerdama, oma esimesi lennuharjutusi tegema, on osad linnud väga kaitsvad nende suhtes. Mis on ka loomulik, sest see ongi nende ülesanne: kaitsta oma järglaskonda," märkis ta saates "Terevisioon".

Kevad on tulnud mürinaga ja mõni varasem lind võibki juba pesa ehitada või suisa pesitseda. Inimestel, kes linde oma katusel näha ei soovi, soovitas Paesüld pigem kiiresti tegutseda. "Ornitoloogiaühingu sõnum on, et võimalikult vara teha ettevalmistused, et sinna ei jõutakski üldse pesamaterjali koguda," ütles ta. Näiteks võib inimene korstna ümber või lamekatusele panna spetsiaalsed võrgud, mis takistaks varesel või kajakal juba eos sinna pesa tegema hakata.

Poolelioleva pesa eemaldamine ei pruugi enam tulemust anda. "Kui mingi esimene pesahunniku kuhjakene olemas ja inimene selle ära veab, siis kui kajakas on otsustanud, et see on päris hea koht, võib ta proovida uuesti sinna teha," selgitas Paesüld. Teiseks ei pruugi inimene osata oma silmaga hinnata, kui valmis pesa munemiseks on.

Kui pesas juba on munad, on pesa lõhkumine seadusevastane. "Sel juhul kannata või jälgi mängu: see on nagu tasuta televisioon," soovitas Paesüld.

Kui siis linnupojad kord oma esimesi tiivasirutusi teevad, võivad vanalinnud neid üsnagi häälekalt kaitsta. Paesülla sõnul on vanemate eesmärk pojad nende mõistes kahe- ja neljajalgsete kiskjate lähedusest ära saada. "Ega nad ei jää kiusu pärast meile sinna oma territooriumi kaitsma. Pigem on see olude sunnil," selgitas ta.

Kes aga soovib väiksematele värvulistele pesakasti üles panna, jõuab seda veel teha. Küll aga eelistavad linnud pigem natuke seisnud pesakaste. "Üle värvima ei pea, lakkima ei pea ja mingeid kaunistusi sinna külge panema. Pigem, mida naturaalsem ta välja näeb, seda parem on," märkis Paesüld.

Toimetaja: Airika Harrik

Allikas: "Terevisioon". Küsis: Reimo SIldvee.

Samal teemal

meie kõigi maailm

11:26

Uuring: kloone saab kloonida vaid piiratud arv kordi

24.03

Juba kerkiva kajakapesa eemaldamiseks võib olla hilja

24.03

Linnatihased toovad suitsukonisid pessa, et tõrjuda parasiite

24.03

Eesti taimeteadlased astusid sammu saagikama odra suunas

23.03

Ilm ja isiksused muudavad sookurgede rännet

20.03

Segatõugu koertel esineb puhtatõulistest sagedamini käitumisprobleeme

19.03

Nokklooma karvade värviterakesed lähendavad teda koolibri ja paabulinnuga

13.03

Siilid võiks autorataste eest päästa erakordne kuulmismeel

12.03

Karge talv ja pehme pinnas lasid muttidel möllata

12.03

Kuu on nutika öösipelga kompass

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:27

Uus biopakend võib vähendada plastireostust ja tõrjuda ohtlikke baktereid

12:31

Antiaine sai keset Euroopat esmakordselt autoga sõita

11:43

Südamemädanik muudab suhkruvahtrad kliimat soojendava metaani allikaks

11:26

Uuring: kloone saab kloonida vaid piiratud arv kordi

10:25

Eero Vasar: argikeel kujundab meie maailmataju

10:05

IT-hiidude juhid loovad endast agaralt digikaksikuid

09:27

Nutiseadet jupiti silmitsedes on infoväsimus kiire tulema

