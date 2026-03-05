X!

Esimene kahel jalal kõndija võis olla inimese Balkanil elanud eellane

Ajalugu
Foto: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (2026)
Ajalugu

Inimene eristub oma lähematest sugulastest šimpansitest, gorilladest ja orangutanidest selgesti muu hulgas selle poolest, et käib kogu aeg kahel jalal.

Hiljuti Bulgaariast leitud 7,2 miljoni aasta vanune reieluu paneb teadlasi mõtlema, et esimene inimlane, kes kahel jalal käima õppis, ei elanudki mitte Aafrikas, nagu seni arvatud, vaid võib-olla hoopis Euroopas ja Balkani poolsaarel.

Bulgaaria, Kreeka, Saksa ja Kanada teadlased kirjutavad ajakirjas Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, et Lõuna-Bulgaarias Chirpani linna lähedalt leitud inimlase reieluu ehitus osutab, et see olend kõndis kahel jalal juba varem kui seni teada olnud vanimad näited Aafrikast.

Vahe senise kahejalgsuse vanuserekordiga on umbes miljon aastat.

Teadlased väidavad, et reieluu kuulus tõenäoliselt perekond grekopitekuse esindajale. Selle inimlaste perekonna olemasolust said teadlased teada üheainsa hammastega lõualuu järgi, mis leiti Kreekast umbes 80 aastat tagasi.

Eelmisel kümnendil leiti Bulgaariast veel hambaid. Kuid lõualuude ja hammaste põhjal ei saanud veel järeldada, mitmel jalal grekpitekus käis, küll aga sai seda nüüd teha Bulgaariast leitud reieluu põhjal.

Leitud reieluu kuulus arvatavasti umbes 24 kilo kaalunud emasisendile.

Seitse miljonit aastat tagasi laius Balkanil umbes samasugune savannimaastik kui praegu Ida-Aafrikas. Mitmed reieluu ehituse üksikasjad sarnanevadki Aafrika savannides kahel jalal ringi uidanud inimlasi iseloomustanutega.

Grekopitekus ei kõndinud siiski veel päris nii, nagu tänapäeva inimene. Teda võib seetõttu ka nimetada seni teadmata lüliks inimliku kõnnaku arengus.

Nikolai Spassov Bulgaaria Teaduste Akadeemia rahvuslikust loodusmuuseumist Sofias ja ta kolleegid oletavad, et Euroopas kahel jalal kõndima õppinud grekopitekus võis hiljem, kui kliima muutus, levida Aafikasse.

Mõned teadlased, nende seas praeguseski uuringus osalenud Madelaine Böhme Tübingeni Ülikoolist on väitnud, et grekopitekus võiski olla inimese vanim otsene eellane pärast inimese eellaste lahknemist šimpansi eellastest.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Samal teemal

kes elab minevikuta...

05.03

Esimene kahel jalal kõndija võis olla inimese Balkanil elanud eellane

03.03

Uuring: sääsed hakkasid inimverd himustama ligi kahe miljoni aasta eest

27.02

Ürgaeg soosis eeskätt meesneandertallaste ja naisinimeste ühte heitmist

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

16.02

Põllukultuuride metsikud eellased olid koondunud arvatust väiksemale alale

15.02

Mälksoo: Putin kasutab Ukraina ründamisel Ivan Julma argumente

12.02

Mitokondri-DNA tõendab, et Austraalia asustati 60 000 aasta eest

08.02

ENSV esikommunistid materdasid Semperit võimupositsiooni kindlustamiseks

08.02

Arhiivileid lükkab ümber legendi keisri hullu eraklikust puhkepaigast

30.01

Muistne retsept andis searasvaga võitud rauale terasest kooriku

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

05.03

Eesti putukate nimekiri täienes seni nägemata jooksiklase võrra

05.03

Eestikeelne lasteaed jättis muukeelsed lapsed ukrainlastega samale pulgale

05.03

Esimene kahel jalal kõndija võis olla inimese Balkanil elanud eellane

05.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

04.03

Allveeliugur tõi ilmsiks Läänemere varjatud veeliikumised

04.03

Uuring: õietolmurikas eksamipäev võib noorele kurjalt kätte maksta

04.03

Endokrinoloog: rasvumine kahjustab Eesti laste tervist juba lasteaias

ajatu klassika

11.09
01.10
24.11
22.06
22.01
21.09
23.03
08.08
15.06
21.09
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo