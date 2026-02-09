Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

Eestlastel on külma ilma ja tervise kohta mitmeid tabavaid ütlemisi, näiteks "luud ja kondid valutavad" või "külm tuleb luudeni välja". Ida-Tallinna keskhaigla reumatoloogi Karin Laasi sõnul on väljend luuvalust siiski pigem piltlik. "Tavaliselt valutavad ikkagi liigesed. Luud võivad ka valutada, aga need on väga spetsiifilised haigused ja probleemid. See on tõesti pigem rahvapärane ütlemine," selgitas Laas.

Eriti teravalt tõstatub liigeste tervise teema seoses noorte seas levinud moega kanda talvel lühikesi pükse või madalaid sokke, jättes pahkluud külma kätte. Sageli arvatakse, et selline harjumus sillutab teed tulevastele liigesehaigustele. Laas lükkas selle uskumuse samuti ümber.

"See ei ole riskifaktor, mis põhjustaks liigesehaigusi," kinnitas reumatoloog. Küll aga ei soovita ta seda praktikat muudel põhjustel: "Külmetamine ei ole tervisele hea, viirushaigused ootavad momenti, mil inimene külmetab, et rünnata, aga liigestele see otseselt halb ei ole."

Kuigi külm ilm tervet noort inimest reumaatikuks ei tee, on olukord teine nende puhul, kellel on diagnoositud liigesekulumistõbi. "Teatud liigesehaigustega, näiteks liigesekulumistõve ehk osteoartroosiga inimestele see külm tõesti hästi ei sobi," nentis Laas.

Arsti sõnul on ilmastikul patsiendi enesetundele selge mõju: "Patsiendid kurdavad pigem sügisesel ja kevadisel ajal, kui on niiske ja külm, et liigesed on valusamad." Kui tegu on aga kuiva külma ja kõrgrõhkkonnaga, siis see tema sõnul nii halvasti ei mõju.

Siit koorub välja ka praktiline soovitus: olenemata sellest, kas liigesed on terved või haiged, tuleks käituda vastavalt ilmale. "Tervel noorel täiskasvanul külm otseselt liigeseid valutama ei pane. Küll aga tuleks käituda vastavalt ilmale ja panna end soojalt riidesse – kui vaja, siis ka mitu paari pükse jalga, et külma ja kangust ei tunneks," soovitas Laas.

Eriti tähelepanelikud peaksid olema vanemaealised. "Vanemas eas on liigesekulumist juba 20–30 protsendil. Näiteks käteliigeste artroosiga inimestel on soovitav isegi autorooli minnes soojad kindad kätte panna, sest külm ei ole neile kindlasti mõnus," lisas ta.

Põhjus muretseda

Igapäevane liigesevalu või kangus, näiteks pärast pikka arvutitööd, ei tähenda veel rasket haigust. Kuidas teha vahet tavalisel ülekoormusel ja seisundil, mis vajab eriarsti sekkumist?

"Tõsisemad liigesevalud ei allu lühiajalisele käsimüügi valuvaigistile," selgitas Laas: "Kohe esimese valu peale ei pea arsti juurde tormama, esmalt võib proovida koduseid vahendeid."

Ohumärgid on aga konkreetsed. "Kui valu ei allu ravile, liiges läheb paiste või haaratud on mitu liigest korraga, on põhjust minna arsti juurde," märkis reumatoloog. Esimesena võiks külastada perearsti, kes hindab olukorda ja suunab patsiendi vajadusel edasi spetsialistile.