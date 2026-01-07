Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

Ingliskeelses Vikipeedias on paljude tuntud eestlaste sünnikohaks märgitud Eesti NSV ja Nõukogude Liit, kuigi varem viidati seal Eesti Vabariigile. Treufeldt märkis saates "Terevisioon", et avalik arutelu tõstatus sel teemal esimest korda Leedu kohta. Seal korraldatud hääletuste tulemusel hakati kasutama näiteks Tallinnas sündinud isikute kohta tähistust "Tallinn, Eesti NSV, NSV Liit".

"Paraku, kui vaadata, kes seda hääletust tegid, siis vähemalt tuvastatavaid Eesti kasutajanimesid seal ei olnud. Oli keegi Kanadast, keegi Jeemenist," kirjeldas Treufeldt. Teisisõnu otsustasid muudatuse üle tema sõnul kasutajad, kes ei tunne piisavalt ei Balti riikide ega Nõukogude Liidu ajalugu.

Ajaloo ümberkirjutamise taga on aga sageli kasutajad, kes väljendavad suurvene šovinistlikke vaateid ja tegutsevad Venemaa huve järgides. Vikipeedias on üksikute kasutajate muutmistegevused Treufeldti sõnul näha.

Ta selgitas, et üks eelmainitud diskussiooni algataja on märkinud oma profiilil muutumist liberaalist natsionalistiks. "Kes Venemaa olusid tunneb, saab aru, mida see tegelikult tähendab. Tegu on, võime öelda, suurvene šovinismi maigulise tegelasega," selgitas vikipedist.

Selline tegevus võib Treufeldti sõnul olla osa laiemast pehmest mõjutusjõust, kus ajalugu kirjutatakse väikeste sammudega ümber. "Esiteks on probleem, et kes meil suudab tervet Vikipeediat ja kõiki keeleversioone monitoorida? See on vabatahtlik tegevus: kui kellelgi hakkab midagi silma, tuleb see enamasti välja," märkis ta.

Teiseks ei pruugi inimesed Eestis tajuda, kuidas mujal maailmas on valdav arvamus Venemaast teistsugune. "Omaaegne kolmas maailm on tegelikult olnud Nõukogude Liidust päris palju mõjutatud. Nii et venesõbralik inforuum on Ladina-Ameerikas, Aafrikas ja Aasias paljuski senimaani üsnagi aktsepteeritav," kirjeldas Treufeldt. Kõige nimetatu tagajärjel võib tema sõnul teatud artiklites vallanduda toimetamissõda, mille tulemusel võidakse osa artiklite toimetamine üldse lukku panna.

Eestil on Treufeldti sõnul aga raskusi Vikipeedia monitoorimisega, sest Venemaa riiklikud ressursid ületavad märgatavalt kohalike vabatahtlike võimekust. "Kes tegeleks sellega, et nii-öelda Eesti versioon jääks maailmas peale? Venemaaga on ressursside koha pealt kaunis raske võistelda," nentis ta. Vikipedisti sõnul on Venemaa propaganda jaoks üks olulisemaid teemasid nn Suur Isamaasõda, mille ümber toimuvat jälgitakse väga täpselt.

Tehisaru agendid ja muud digitaalsed tööriistad võivad tulevikus aidata Vikipeediasse lisataval propagandasisul silma peal hoida. Praegu tegelevad eestlased Treufeldti sõnul aga probleemidega peamiselt alles siis, kui olukord on muutunud kriitiliseks. "Kasutage Vikipeediat, see on senimaani meil ikkagi üks põhiline teabeallikas," pani ta siiski toimetamissõjast hoolimata inimestele südamele.