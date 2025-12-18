X!

Sünoptikud lubavad jõuluõhtuks karget talveilma

Keskkond
Paksu lumevaipa pole mõtet siiski oodata.
Paksu lumevaipa pole mõtet siiski oodata. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Keskkond

Keskkonnaagentuuri prognoos näitab, et kuigi nädala alguse järsk jahenemine toob pühadeks miinuskraadid, ei tasu kohevat lumevaipa oodata.

Senine sügisene ja valdavalt vesine ilmamuster saab lõpu. Atlandil pöörlevatele tsüklonitele on Skandinaavia kohal ette kerkinud kõrgrõhuala, mis toimib atmosfäärse müürina. See takistab sooja õhu liikumist ja avab tee loodevoolule, mis kannab Läänemere ümbrusse külmema õhumassi. Venemaal pöörlev madalrõhuala aitab jaheduse sissetungile kaasa, surudes õhutemperatuuri miinuskraadidesse.

Kuigi termomeetrinäit liigub teisipäeval püsivalt miinuspoolele, pole mõtet paksu lumevaipa veel oodata. Sünoptikute hinnangul jääb sademete hulk selleks liiga väikeseks. Seega tuleb pühademeeleolu luua pigem karge õhu ja härmatisega.

Jõululaupäev tõotab tulla nädala kõige talvisem. Tuul vaibub ja õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -10 °C kraadi lähedale, päeval püsib viie miinuskraadi juures. Mere ja lahtede ääres, kus jääd veel pole, on külmataadi haare leebem. See loob eelduse rahulikuks ja kargeks jõuluõhtuks, mida ei sega tormituuled ega lörtsisadu.

Stabiilne talveilm ei jää aga pikalt püsima. Juba esimese jõulupüha õhtul muutub õhuruum Venemaa kohal rahutuks ja tugevnev läänekaare tuul annab märku mahedama õhumassi lähenemisest.

Teisel pühal asendub jõululaupäeva vaikus tuulisema ilmaga. Siin-seal sajab lund, mille sekka võib visata jäiseid terasid. Õhutemperatuur teeb jõnksu ülespoole: rannikul kerkib temperatuurinäit plusspoolele, sisemaal jääb napilt alla nulli.

Prognoosmudelid näitavad, et aasta viimaseid päevi jääb iseloomustama heitlus talvise karguse ja lühiajaliste sulade vahel. Suurt ja püsivat vesist pööret praegused andmed siiski ei luba, pigem jätkub rõhkkondade maadlusmatš aasta lõpuni.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

meie kõigi kodu

13:02

Sünoptikud lubavad jõuluõhtuks karget talveilma

17.12

Põlengujärgne männik pakub samblikele ainulaadseid elupaiku

12.12

Saksa teadlased kandsid 3D-kaardile pea kõik maailma majad

12.12

Jäävaba meri ja ookeanisoojus annab pühadele kehva seeneilma maigu

10.12

Ka maailma lõunapoolseimad putukad söövad juba mikroplasti

09.12

Tartu teadlased tõid Eestisse ligi kuus miljonit eurot tippteaduse raha

09.12

Antarktika osooniauk oli tänavu ootamatult väike

08.12

Rajakaamerad aitasid avastada ohustatud sumatra tiigri elujõulise asurkonna

02.12

Antarktika osooniauk sulgus tänavu tavapärasest varem

25.11

Taastatud soometsades on tugevalt kahjustunud neli protsenti puistutest

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:32

Eksperdid: Temu kasv võib ohustada kohalikke veebipoode ja töökohti

13:24

Värsked uuringud vähendavad lootust leida kuudelt maavälist elu

12:02

T-rakkude noorenduskuur avas värava tõhusamale vähiravile

11:15

Tehisaru aitab neeruvähki kiiremini avastada

09:54

Oscarite gala kolib Youtube'i

09:08

Saturni rõngaid katab paks tolmukiht

17.12

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo