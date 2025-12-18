Sünoptikud lubavad jõuluõhtuks karget talveilma

Keskkonnaagentuuri prognoos näitab, et kuigi nädala alguse järsk jahenemine toob pühadeks miinuskraadid, ei tasu kohevat lumevaipa oodata.

Senine sügisene ja valdavalt vesine ilmamuster saab lõpu. Atlandil pöörlevatele tsüklonitele on Skandinaavia kohal ette kerkinud kõrgrõhuala, mis toimib atmosfäärse müürina. See takistab sooja õhu liikumist ja avab tee loodevoolule, mis kannab Läänemere ümbrusse külmema õhumassi. Venemaal pöörlev madalrõhuala aitab jaheduse sissetungile kaasa, surudes õhutemperatuuri miinuskraadidesse.

Kuigi termomeetrinäit liigub teisipäeval püsivalt miinuspoolele, pole mõtet paksu lumevaipa veel oodata. Sünoptikute hinnangul jääb sademete hulk selleks liiga väikeseks. Seega tuleb pühademeeleolu luua pigem karge õhu ja härmatisega.

Jõululaupäev tõotab tulla nädala kõige talvisem. Tuul vaibub ja õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -10 °C kraadi lähedale, päeval püsib viie miinuskraadi juures. Mere ja lahtede ääres, kus jääd veel pole, on külmataadi haare leebem. See loob eelduse rahulikuks ja kargeks jõuluõhtuks, mida ei sega tormituuled ega lörtsisadu.

Stabiilne talveilm ei jää aga pikalt püsima. Juba esimese jõulupüha õhtul muutub õhuruum Venemaa kohal rahutuks ja tugevnev läänekaare tuul annab märku mahedama õhumassi lähenemisest.

Teisel pühal asendub jõululaupäeva vaikus tuulisema ilmaga. Siin-seal sajab lund, mille sekka võib visata jäiseid terasid. Õhutemperatuur teeb jõnksu ülespoole: rannikul kerkib temperatuurinäit plusspoolele, sisemaal jääb napilt alla nulli.

Prognoosmudelid näitavad, et aasta viimaseid päevi jääb iseloomustama heitlus talvise karguse ja lühiajaliste sulade vahel. Suurt ja püsivat vesist pööret praegused andmed siiski ei luba, pigem jätkub rõhkkondade maadlusmatš aasta lõpuni.