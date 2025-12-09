X!

TAI teadur: uue põlvkonna energiajoogid piitsutavad noorte südant

Tervis
Foto: Priit Mürk/ERR
Kaupluseriiulitele ilmunud uue põlvkonna energiaveed ja funktsionaalsed joogid paigutatakse tihti mahlade või isegi kosmeetika sekka, eksitades tarbijat. Samas on nende mõju südamele energiajookidega võrreldav, hoiatab Tervise Arengu Instituudi teadur Tagli Pitsi.

Kuigi kaupmehed on sõlminud hea tava kokkuleppe piirata energiajookide kättesaadavust lastele, ei peegeldu see Pitsi sõnul tihti reaalses poepildis. "Päris mitmes kohas on nad ikkagi ka väikeste külmikutega kassa juures, kus nad ei peaks olema. Hästi huvitav on leida neid ka kuskilt kosmeetikatoodete vahelt või juustuleti juurest," kirjeldas ta saates "Terevisioon".

Teadur lisas, et tarbijate jaoks muudab olukorda keerukamaks ka uute tootekategooriate teke. "Viimastel aastatel on tulnud turule ka kõikvõimalikke teisi nimetusi: on energiaveed, energia-shotid, on tekkinud ka nimetus funktsionaalne jook, mis oma koostiselt meenutab väga suuresti energiajooki," loetles Pitsi. Neid võib leida juba spordijookide või mahlade kõrvalt.

Energiajookide enda koostis on kirju ja ühest definitsiooni nende jaoks välja mõeldud pole. Peamiselt sisaldavad need kofeiini ning suhkrut või teisi magusaineid. "Seal on kompott kõigest võimalikust ehk siis kas ürdid, teised taimsed stimulandid, [...] aminohapped, B-grupi vitamiinid. Tootja ise otsustab, mida ta siis sinna sisse paneb," sõnas teadur.

Pitsi rõhutas, et vaatamata nimele ei anna energiajoogid organismile lisajõudu, vaid stimulandid sunnivad vaid keha varusid kulutama: "Nad tõesti tänu kofeiinile või teistele stimulantidele nii-öelda piitsutavad meie organismi üles."

Eriti ohtlikuks muutub olukord siis, kui kofeiinirikkaid jooke tarbitakse füüsilise koormuse eel või ajal. "Kofeiin mõjutab südametööd ja kesknärvisüsteemi ehk see suurendab juba eos meie südamelöökide arvu ja vererõhku. Kui teha seda koos treeninguga, siis see tegelikult on organismi jaoks väga suur koormus," nentis teadur.

Pikaajalisel tarbimisel ei pääse tarbija ka suhkruga seotud riskidest, isegi kui valitakse magusaineteta versioonid. "Osades jookides on suhkur asendatud ülimagustajatega, mis ei tähenda seda, et sa tegelikult seda siis nii-öelda kuidagi vähem tahaksid. Magusamaitse jääb – see ikkagi ei muuda sinu harjumusi," nentis Tagli Pitsi.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Allikas: "Terevisioon", küsis: Katrin Viirpalu.

