Antarktika osooniauk oli tänavu ootamatult väike

Antarktika kohal igal sügisel avanev osooniauk oli sel aastal ootamatult väike. Ameerika Ühendriikide kosmoseameti NASA ning mere- ja õhuvallaameti NOAA teadlaste hinnangul osutab see tõik, et osooniaugu vastane Montreali 1987. aasta kokkulepe ja selle hilisemad lisaprotokollid töötavad tõhusalt.

Need lepped on järsult kahandanud osooni hävitavate ainete atmosfääri sattumist, ja ehkki osoonimure lõplik lahenemine nõuab siiski veel aega, taastub inimtegevusest tulenenud emissioonide eelne olukord teadlaste hinnangul sel sajandil. Osoonivastaste ainete tippkontsentratsioon Maa atmosfääris oli teadlaste sõnul aastal 2000.

Õhupallidelt tehtud mõõtmised näitavad, et lõunapooluse kohal langes atmosfääri läbivas õhusambas sisalduva osooni hulk tänavu 6. oktoobril 147 Dobsoni ühikuni, ja see jäigi tänavuseks miinimumtasemeks. Kõige hõredam oli osoonisisaldus lõunapooluse kohal aasta 2006 oktoobris — 92 Dobsoni ühikut.

Maakera atmosfääri osoonikiht kaitseb elusolendeid ülemäärase ultraviolettkiirguse eest. Kui osooni on vähe, võib kannatada inimeste ja teiste olendite tervis ja muu hulgas kahaneda ka viljasaak.

Osoonikiht asub stratosfääris, atmosfäärikihis, mis ulatub kümmekonna kilomeetri kõrguselt kuni umbes 50 kilomeetri kõrguseni maapinnast.

Osooni hävitavad inimtegevuse toimel peamiselt freoonid ehk klorofluorosüsinikud, mis leidsid omal ajal laialdast kasutust külmkappides, õhukonditsioneerides, tulekustutites ja aerosoolipihustites.

Freoonid toimivad tugeva katalüsaatorina, mis lõhuvad kolmest hapnikust koosnevaid osooni molekule tõhusalt ja hulgakaupa. Täpsemalt öeldes on lõhkujaks klooriioon, mis eraldub freoonist ultraviolettkiirguse toimel. Üks klooriioon võib mõne aastaga lõhkuda umbes sada tuhat osooni molekuli, enne kui ta lõpuks ise stratosfäärist kaob.

Antarktika osooniauk ei kahane aastast aastasse päris järjekindlalt, sest ilmastikunähtused nagu tuul ja õhutemperatuur võivad ta suurust siia-sinna mõjutada. Seepärast võib auk järgmisel aastal jälle ka natuke suurem olla.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.