Liikide väljasuremine on aeglustunud

Kaks Ameerika teadlast on seadnud kahtluse alla mitme viimase aja teadusuuringu põhjal kujunenud arusaama, et maakeral on alanud kuues suur liikide väljasuremiste laine.

Kristen Saban ja John Wiens Tusconist Arizona Ülikoolist kirjutavad Londoni Kuningliku Seltsi toimetistes, et nende analüüsi järgi on liigikadu viimase saja aasta jooksul hoopis aeglustunud.

Saban ja Wiens analüüsisid lähemalt 912 looma- ja taimeliigi väljasuremise andmeid viimasest 500 aastast. Pealiskaudsemalt käsitlesid nad ligi kahe miljoni liigi käekäiku.

Nad selgitasid, kuidas on väljasuremisjuhtumid jaotunud ajas, elupaiguti, looma- ja taimerühmiti ning põhiliste põhjuste poolest.

Tulemuseks tuli, et varasematel vaadeldud aastasadadel keskendus väljasuremine saartel elanud liikidele ja peamine põhjus oli nende allajäämine inimese sisse toodud võõrliikidele.

Hiljem on raskuskese kandunud mandriliikidele, keda on välja surnud peamiselt sobilike elupaikade kadumise tagajärjel inimtegevuse tõttu.

Saban ja Wiens kirjutavad, et kuuenda üleilmse väljasuremislaine kuulutajad ei ole seda olulist pööret juhtumite toimumispaigus ja põhjusis piisavalt arvesse võtnud, vaid on oma masendava tulevikuvaate loonud lihtsalt üldise laiapõhjalise andmekogumi pealt.

Uue uuringu autorid vaatasid ka seda, kuidas jaotuvad looma- ja taimeliigid Rahvusvahelise Loodushoiuliidu hinnangul erisugustesse ohustatuskategooriatesse tänasel päeval, ja tõdevad, et neile endilegi üllatuseks ei saa liigirühmade tänast ohustatuse taset minevikus toimunud väljasuremiste põhjal kuigi hästi ära arvata.

Üllatav oli autorite sõnul seegi, et viimase paarisaja aasta andmetest ei tulnud välja selget seost väljasuremiste sagenemise ja kliima muutumise vahel.

Siin tõttavad Saban ja Wiens aga täpsustama, et kliimamuutust ei saa ohutegurina siiski kaugeltki välistada, seda enam, kui on ilmnenud, et minevikus aset leidnud väljasuremiste pealt ei saa tänaseid ja tulevasi ohte kuigi täpselt aimata.

Ka ei tohiks liikide praeguse ikkagi üsna kiire väljasuremise murettekitavust kindlasti mitte sugugi alahinnata.

Pildil on kriitilises seisundis puukonn Raorchestes resplendens.

