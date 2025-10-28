Ainevahetus seab jooksujõudlusele piirid

Ka kõige kiirem jooksja ei jookse ära elu enese eest. Bioloogia seab jooksupingutusele piirid.

Värske teadusuuring osutab, et inimkeha ei ole nõus kiirendama ainevahetust baastasemega võrreldes pikemaks ajaks enam kui kahe ja poole kordseks.

Kui ultrajooksjadd jooksevad järjest sadu kilomeetreid või mitu päeva, siis panevad nad proovile keha vastuvõime piirid.

Andrew Best Ameerika Ühendriikidest Massachusettsi Vabade Kunstide Kolledžist, kes on ka ise ultrajooksja, uuris koos oma ameeriklastest kolleegidega teisi ultrajooksjaid, -rattureid ja triatleete, kokku 14 sportlast.

Sportlasi seirati nii treeningu kui ka võistluste ajal.

Enne pingutust anti neile juua vett, mis sisaldas rasket vesinikku deuteeriumi ja hapniku rasket isotoopi 18.

See ei teinud nende jooksmist, rattasõitu või ujumist loodetavasti palju raskemaks, kuid võimaldas pingutusjärgse uriiniproovi põhjal välja arvutada, kui palju süsinikdioksiidi oli sportlane välja hinganud ja mitu kalorit tarvitanud.

Selgus, et suure pingutuse ajal võis mõnedel sportlastel ainevahetuse kiirus tõusta puhkeseisundiga võrreldes isegi kuue-seitsmekordseks, kuid see ajutine tõus ei suutnud kergitada selle näitaja pikaaegset keskmist.

Pikemate ajavahemike keskmine tuli ikka enam-vähem 2,4 või 2,5 kanti, kõige enam umbes 2,7-ni.

Uuringust ilmnes ka, et kui sportlased kulutasid suure hulga energiat jooksu, rattasõidu või ujumise peale, siis vähenes nende energiakulu asjassepuutumatute kehafunktsioonide peale.

Samas sõltusid tulemused tugevalt üksikute katseisikute individuaalsetest iseärasustest.

Suurem osa inimesi ei saavuta ainevahetuse tippkiirust kunagi. Et saavutada umbes kahe ja poole kordne kiirus baaskiirusega võrreldes, tuleks umbes aasta aega järjest joosta iga päev umbes 15 kilomeetrit.

Isegi suur osa sportlasi ei suuda niisugust järjekindlust igal aastal saavutada, sest vigastustest tingitud trennipauside tõenäosus on päris suur.

Best ja kaasautorid leiavad ajakirjas Current Biology, et ainevahetuse piire paremini tundes võime tõhusamalt laiendada ka inimvõimete teadaolevaid piire, aga ka hoida paremini ultrasportlaste tervist.

Pildil on Margus Luhtoja ja Kaur Alle Eesti meistrivõistlustel 100 kilomeetri ultrajooksus Sillamäel 30. augustil 2025.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.