Merealused kaablid kütkestavad emaseid krabisid

Keskkond
Foto: Elizabeth James
Merealused kaablid meelitavad ligi enamatki kui pelgalt varilaevastiku laevade järel lohisevaid ankruid.

Värskest teadusuuringust ilmneb, et kaableid ümbritsev elektromagnetväli kutsub miskipärast kohale ka krabisid, seejuures just emaseid krabisid.

Elizabeth James ja ta kolleegid Inglismaalt Portsmouthi Ülikoolist tegid 120 tavalise rannakrabiga (Carcinus maenas) katseid laboris.

Kahe rõngakujulise elektromagneti ehk niinimetatud Helmholtzi pooli abil said nad tekitada täpselt enda soovitud tugevusega magnetvälja.

Magnetiline induktsioon võis seejuures küündida kuni 3200 mikroteslani ehk enam-vähem veealuseid kaableid ümbritseva välja omani.

Katsevoorud kestsid kümme minutit. Teadlased võtsid krabide käitumise videosse ja lugesid sellelt hiljem nutika tarkvara abiga maha, kuidas nad olid liikunud ja kui kaua kuskil olnud.

Selgus, et emastele krabidele meeldis kunstliku magnetvälja mõjupiirkonnas aega veeta umbes kaks korda rohkem kui mujal, täpsemalt umbes 1,9 kuni 2,3 korda rohkem.

Huvitaval kombel ei ilmutanud isased krabid magnetiseeritud alade vastu kuigivõrd erilist huvi.

Emaste asukohaeelistusele avaldas aga päris tugevat mõju veel ka maksimaalsest umbes kolmandikule ehk tuhandele mikroteslale maha keeratud magnetväli, aga isegi alla 250 mikroteslase välja toimet oli märgata.

Nähtusel võib olla tähtsaid ökoloogilisi järelmeid.

James ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Environmental Science & Technology Letters, et sedamööda, kuidas maailmas kasvõi üha uusi meretuuleparke rajatakse ja neid parke maismaaga ühendavaid kaableid merepõhja veetakse, võib oluliselt muutuda meres elutsevate krabide ja võib-olla ka muude koorikloomade käitumine.

Kui emastele krabidele meeldib nii väga just kaablite läheduses olla, siis võivad nad ka näiteks munemispaika hakata valima eelistatult just mõne kaabli naabrusse.

Kuidas see aga krabide asurkondadele mõjuda võib, ei oska keegi veel täpselt ette kujutadagi.

Võib-olla kahaneb krabide sigimisedukus, kui merepõhjakaableid kogemata valedesse kohtadesse vedada, näiteks krabide sigimispaikadesse viivate rännuteede lähedale, kus need siis emased krabid õigelt teelt kõrvale võivad meelitada.

Pildil on tavaline rannakrabi veealuse kaabli peal.

