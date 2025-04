Keelte sõnavara kajastab rahvaste kultuuri ja elukeskkonda

Kõiki maailma loomulikke keeli on vorminud maa ja rahvas, kus ja kelle seas nad tekkinud on. Pole siis ime, et keeled võivad meile paljugi jutustada oma rahva elukeskkonnast ja kultuuriloost.

Keeleteadlased on ammu rääkinud, et näiteks mongoli keeles on rohkesti hobustega seotud sõnu, maoori keeles sõnajalaga seotud sõnu ning jaapani keeles on palju maitsega seotud sõnu. Veel on tähele pandud, et saksa keeles on suhteliselt rohkesti õllega seotud sõnu ning fidži keeles on palju kaladega seotud sõnu.

Rühm Austraalia ja Ameerika teadlasi uurisid nüüd korraga lähemalt paljude maailma keelte sõnavaralisi kallutatusi. Arvutuslike võtete abiga leidsid nad sõnastikest üles, milliste valdkondade sõnavaraline rikkus on omane millistele keeltele. Uuring aitab nende sõnul paremini mõista, kuidas on keeled ja kultuurid omavahel seotud.

Teadlased uurisid läbi 1574 elektroonilist kakskeelset sõnaraamatut, milles üks keel oli inglise keel. Teisi keeli oli kõigi sõnaraamatute peale kokku 616, nende seas ka eesti keel.

Üks sõna, millega seonduvaid teisi sõnu teadlased vaadeldud keeletest otsisid, oli eelmainitud hobune. Selgus, et kõige rikkalikum oli hobuseteemaline sõnavara prantsuse, saksa, kasahhi ja eelmainitud mongoli keeles.

Nende keelte sõnastikes oli esiteks rohkesti hobuse mitmesuguseid täpsustavaid tähendusvarjundeid väljendavaid sõnu nagu näiteks mongoli аргамаг (argamag), mis tähendab head ratsa- või võidusõiduhobust, teiseks oli palju hobustega seonduvaid sõnu nagu näiteks mongoli tegusõna чөдөрлөх (tšödörlöh), mis tähendab hobuse jalgade kokkusidumist.

Charles Kemp Melbourne'i Ülikoolist ja tema kolleegid kirjutavad Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et nende tulemused toetavad suuremat osa varem tuvastatud sõnavaralisi eripärasid näiteks rohket armastusega seotud sõnavara hindi keeles ning rohket kohustustega seotud sõnavara jaapani keeles.

Loomulikult tundsid Kemp ja kolleegid huvi ka selle vastu, kas inuiti keelte kohta sageli kõlavatel väidetel lumega seotud sõnade rohkusest on tõepõhja all. See ei ole seni olnud sugugi lõplikult kindel seisukoht, sest mõned teadlased on väitnud, et see on liialdatud.

Uuringust ilmnes, et inuiti keelte lumesõnavara on tõepoolest erakordselt suur. Kõige rohkem lumega seotud sõnu oli uuritud keelte seas Ida-Kanadas kõneldavas inuktituti keele dialektis. Teine ja kolmas koht läksid Lääne-Kanadasse ja Alaskasse.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.