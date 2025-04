Trenni võib tervisekasu poolest lükata ka nädalavahetusele

Ka siis, kui inimene on füüsiliselt aktiivne ainult ühel või paaril päeval nädalas, kuid kokku siiski vähemalt kaks ja pool tundi, on tervisemõju samasugune, kui kogu nädal iga päev trenni tehes.

Sellisele järeldusele jõudsid Hiina teadlased, kes analüüsisid Ühendkuningriigi Biopangas hoitavaid andmeid.

Maailma Tervisehoiuorganisatsioon soovitab mõõdukat füüsilist aktiivsust vähemalt kaks ja pool tundi nädalas. Sellise aktiivsuse alla käib näiteks reibas kõnd või jooks.

Zhi-Hao Li Guangzhous asuvast Lõuna Meditsiiniülikoolist ja tema kolleegid hankisid Briti biopangast välja andmed 93 000 inimese kohta, kes olid kandnud aastatel 2013 kuni 2015 randmel liikumisandurit, olles sellal 37- kuni 73-aastased.

Liikumisandmete kogumisele järgnenud kaheksa aasta jooksul suri nendest inimestest ligi 4 000.

Li ja tema kolleegid tuvastasid, et neil inimestel, kes olid füüsiliselt aktiivsed vähemalt kaks ja pool tundi nädalas, kuid sättinud selle aktiivsuse vaid ühele-kahele päevale, oli mistahes põhjusel suremise tõenäosus 32 protsenti väiksem kui neil, kes olid vähem aktiivsed.

Südame-veresoonkonnahaigustesse ja vähki suremise tõenäosus oli neil vastavalt 31 protsenti ja 21 protsenti väiksem.

Neil, kes olid terviseorganisatsiooni soovitusele vastava füüsilise aktiivsuse jaotanud nädalapäevade vahel ühtlasemalt, olid kõik need kolm tõenäosust samuti väiksemad kui soovitust mitte täitnuil, kuid mitte nii palju väiksemad kui neil, kes liikusid arvestatavalt vaid ühel-kahel päeval, ehk vastavalt 26, 24 ja 13 protsenti.

Nende tulemuste põhjal võib tunduda, et füüsilise aktiivsuse koondamine vaid ühele-kahele päevale, näiteks nädalavahetusele võib olla tervisele kasulikum kui koormuse ühtlasem jaotus, kuid Li ja tema kaaslased sellist järeldust ajakirjas Journal of the American Heart Association veel tegema ei kiirusta, sest vahe ei ole nende sõnul siiski statistiliselt oluline.

Aga julgustust saavad siit kindlasti need, kelle tihe päevakava näiteks tööpäevadel pikalt trenni teha ei võimalda ning kellele sobib selleks just nädalavahetus.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.