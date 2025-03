Perearst: gripist taastumine käib järk-järgult

Esialgsetel andmetel on praegusel gripihooajal grippi surnud juba 52 inimest ning hooaeg võib sel aastal kesta isegi juuni lõpuni. Perearst Jürgen Merilind rääkis "Terevisioonis", et kui veebruaris oli grippi haigestumine laialdane, siis nüüd hakkab see vaikselt stabiliseeruma.

Kui tavaliselt on ülekaalus kas A- või B-tüüpi gripiviirus, siis sel aastal on mõlemad levinud. "Kõhutunde järgi ei oska öelda, kumb on ülekaalus," ütles Merilind. Ta rõhutas, et gripp on tõsine viirushaigus, mille vastu saab end vaktsineerida, ning seda on kõige mõistlikum teha enne gripihooaja algust. "Tavaliselt jõuavad vaktsiinid perearstikeskustesse oktoobri keskel ning süsti võiks ära teha oktoobris-novembris," selgitas ta.

Vaktsineerida võib ka hiljem, kuid perearsti sõnul on vaktsiini tõhusus suurem, kui teha see võimalikult vara gripihooaja alguses.

Sel aastal on asjatundjad hoiatanud, et gripihooaeg võib venida tavapärasest pikemaks ning võib lõppeda alles juuni lõpus. "Loodan, et olukord paraneb kiiremini, sest tulevad ilusad ilmad ning inimesed viibivad rohkem õues. Gripp levib piisknakkuse kaudu ning õues viibides on nakatumise võimalus väiksem," ütles Merilind.

Kui inimene tunneb end haigena, soovitab perearst vältida vanavanemate külastamist, kuna eakad on gripi suhtes haavatavamad. Selle asemel võiks nendega suhelda telefoni teel.

Merilind soovitas end kodus testida, et teada saada, kas tegemist on gripi või koroonaviirusega. Gripi korral tasub perearstiga ühendust võtta, sest olemas on viirusevastane ravim Tamiflu, mida soovitatakse kasutada võimalikult vara. "Imeravim see ei ole, aga uuringud on näidanud, et kui alustada Tamiflu võtmist kuni 48 tundi pärast sümptomite tekkimist, võib see leevendada haiguse kulgu – eriti krooniliste haigustega patsientidel. Raskete sümptomite korral kirjutame seda kõigile välja," ütles ta.

Tamiflu kasutatakse ka profülaktikas, nagu on ravijuhendis kirjas. "Sama reegel kehtib, kui alustada võtmist kahe päeva jooksul pärast kokkupuudet gripihaigega. See võib haigestumist edasi lükata või leevendada haiguse kulgu. Heal juhul patsient ei haigestu," selgitas Merilind.

Gripi puhul on sageli neljas ja viies päev kõige raskemad. Kui aga juba kolmandal-neljandal päeval hakkab enesetunne paranema, on lootust, et haiguse kulg on kergem.

Perearst tuletab meelde, et viirus mõjutab kogu organismi, sealhulgas südamelihaseid. "Seetõttu tuleks taastumisel olla ettevaatlik. Ei tasu kohe pärast haigust minna kiire tempoga kümnekilomeetrisele jooksule. Pigem võiks esmalt toas vaikselt liikuda, siis teha tiir ümber maja, seejärel näiteks poodi minna ning alles siis naasta tavapäraste tegevuste juurde," soovitas ta.

Taastumise juures on oluline ka tervislik ja mitmekülgne toitumine, mis peaks katma vitamiinivajaduse. Pimedal ajal on soovitatav võtta lisaks D-vitamiini.