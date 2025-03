Tehisaru pakub parematele ilmaprognoosi mudelitele tõsist konkurentsi

Praegu luuakse kohandatud ilmaprognoose valdavalt mitmeetapiliselt, kusjuures neist igaühe jaoks tuleb jooksutada mitu tundi spetsiaalseid superarvuteid. Samuti on selleks tarvis suuri meeskondi, kes neidsamu süsteeme arendavad, hooldavad ja kasutavad, vahendab The Guardian.

Cambridge'i Ülikooli Alan Turingi Instituudi masinõppe teadlased treenisid hiljutises projektis tehisaru töötlema toorandmeid ilmajaamadest, satelliitidest, ilmapallidest, laevadelt ja lennukitelt üle kogu maailma. Nad usuvad tulemuste põhjal, et see avab võimaluse suureks edasiminekuks ilma ennustamise kiiruses, täpsuses ja kulutõhususes.

Lahendus Aardvark Weather põhineb hiljutistel Huawei, Google'i ja Microsofti uuringutel, mis on näidanud, et ühe ilmaennustuse protsessi etappidest – nn numbrilise lahendaja, mis arvutab, kuidas ilm ajas areneb – saab asendada masinõppel põhineva mudeliga, et koostada prognoose kiiremini ja täpsemalt.

Töörühma seniste katsete põhjal piisas juba kümnendikust tavasüsteemide kasutatavast andmehulgast, et ennustada mitmete muutujate käitumist sama hästi, kui teeb seda USA riiklik GFS ennustussüsteem. Samuti pakkus see konkurentsi Ameerika Ühendriikide ilmateenistus prognoosidele, mis põhinevad kümnetel ilmamudelitel ja inimekspertide analüüsil.

Cambridge'i Ülikooli masinõppe professor Richard Turner ütles, et lähenemist saab kasutada kiiresti kohandatud prognooside loomiseks eri tööstusharude või piirkondade jaoks – näiteks Aafrika põllumajanduse temperatuuriprognoosideks või Euroopa taastuvenergiaettevõtete tuulekiiruste ennustamiseks.

Turneri sõnul suudab mudel tulevikus toota täpseid kaheksapäevaseid prognoose, võrreldes praeguse viiepäevase ennustusperioodiga, ning pakkuda ka ülikohalikke ennustusi.

Alan Turingi Instituudi keskkonna ja jätkusuutlikkuse teadus- ja innovatsioonidirektor Scott Hosking märkis, et läbimurre võib muuta täpsete ilmaprognooside koostamise arengumaadele kättesaadavamaks. Samuti võib see aidata täpsetest ilmaprognoosidest sõltuvaid tööstusharusid.

Töörühm avaldas tulemused ajakirjas Nature.